Deportes Era el mandatario de FIBA Américas

Murió Fabián Borró, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet

Tenía 64 años y atravesó distintas etapas al frente de instituciones del deporte nacional y continental. La Confederación confirmó la noticia y expresó sus condolencias a familiares y allegados, tras una trayectoria ligada a la gestión del básquet profesional.

10 de Febrero de 2026
Fabián Borró, ex presidente de la CAB.
Fabián Borró, ex presidente de la CAB. Foto: Archivo.

La comunidad del básquet nacional recibió este martes 10 de febrero la noticia del fallecimiento de Fabián Borró, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y dirigente con amplia trayectoria en distintas estructuras del deporte. Tenía 64 años y, al momento de su muerte, ocupaba cargos a nivel internacional y en el ámbito de clubes.

 

La confirmación fue comunicada oficialmente por la Confederación, que informó el deceso y acompañó a su familia y allegados. El organismo lo recordó por su paso por la conducción nacional y por su participación en organismos vinculados al desarrollo del básquet en el país y en la región.

 

 

Su paso por la conducción de la CAB

 

Fabián Borró asumió la presidencia de la entidad madre del básquet argentino en 2019, en un escenario institucional complejo, con el objetivo de reorganizar el funcionamiento interno y encarar una etapa de reestructuración administrativa. Su gestión se extendió hasta 2023.

 

Durante ese período se impulsaron cambios vinculados a la profesionalización de áreas operativas, la actualización de procesos de gestión y el ordenamiento de competencias federales. También se trabajó en programas de formación y en la articulación con federaciones provinciales.

 

Desde la CAB señalaron que su etapa al frente del organismo estuvo enfocada en fortalecer la estructura organizativa y proyectar el crecimiento de la disciplina en todo el territorio nacional.

 

Trayectoria en clubes y organismos internacionales

 

Antes de su llegada a la conducción nacional, Fabián Borró había desarrollado una extensa carrera dirigencial. Presidió Obras Sanitarias desde comienzos de la década del 2000 y también ocupó funciones en la Asociación de Clubes, vinculada a la organización de la Liga Nacional.

 

 

Además, tuvo participación en la federación metropolitana FeBAMBA y, en los últimos años, se desempeñaba como presidente de FIBA Américas.

CAB Básquet Fabián Borró
