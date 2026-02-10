El dólar oficial volvió a bajar y cerró el martes en $1425

El dólar minorista del Banco Nación cerró a $1.425 para la venta. Asimismo, el dólar mayorista cerró en $1.406, un descenso de $10 respecto a la rueda anterior. El dólar MEP bajó 0,7% hasta $1.429,24.
El dólar oficial retrocedió y tocó mínimos de casi tres meses tras encadenar su cuarta jornada consecutiva a la baja. De esa manera, la "pax cambiaria" que comenzó luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas y que se consolidó con el nuevo esquema de bandas a partir de enero, todavía se mantiene en la segunda semana de febrero.
Asimismo, el dólar mayorista cerró en $1.406, un descenso de $10 respecto a la rueda anterior, en la cual bajó 1,1%. En términos nominales, se trata de la cotización más baja desde el 18 de noviembre de 2025, y la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.580,27) se amplía a 12,4%. El volumen operado en el segmento contado superó los u$s506,6 millones.
Por su parte, los contratos de dólar futuro registran bajas generalizadas de hasta el 1,7%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista para finales de febrero llegará a los $1.426, mientras que en diciembre alcanzará los $1.788. En total se operaron contratos por u$s1.329 millones.
En el sector minorista, el dólar minorista del Banco Nación cerró a $1.425 para la venta, mientras que en el promedio de entidades financieras relevadas por parte del Banco Nación (BCRA), el tipo de cambio finalizó a $1.435,45.
Dentro de la plaza bursátil, el dólar MEP baja 0,7% hasta $1.429,24, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,4%, hasta los $1.474,11. En el sector informal, el dólar blue cerró a $1.425 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Mientras, el dólar cripto opera en $1.462,46, según Bitso.