El CIC Este de Paraná será sede de festivales populares gratuitos con música y teatro

El CIC Este se convertirá en punto de encuentro cultural durante las próximas semanas con un ciclo de festivales populares gratuitos que combinará música en vivo, teatro independiente y propuestas familiares. La iniciativa busca descentralizar la agenda artística, acercando espectáculos a los barrios con entrada libre.

La propuesta se realizará durante tres jueves (12, 26 de febrero y 12 de marzo) en el predio ubicado detrás del hipermercado de Blas Parera. Allí se montará un escenario para recibir a elencos teatrales, ballets y grupos musicales locales.

Una agenda pensada para la comunidad

El director del espacio, Emilio Ruberto, explicó que el proyecto surgió tras el trabajo conjunto con el ciclo Teatro de Verano y con el acompañamiento del área de Cultura municipal. En diálogo con Elonce, señaló que “la idea es brindar este espacio pensando en la gente del este, que muchas veces no tiene propuestas cerca de su casa”.

Además, remarcó que se trata de encuentros abiertos y familiares: “Quisimos hacer algo comunitario, que la gente pueda traer su sillón, su mate o algo para compartir, y disfrutar de una noche distinta en el barrio”.

Emilio Ruberto y Dimas Santillán. Foto: Elonce.

La primera jornada estará orientada al folklore, con una obra teatral de apertura y presentaciones de danza y canto popular. También habrá puestos gastronómicos y emprendedores de la economía social.

Teatro independiente y circuito barrial

Desde la producción artística, Dimas Santillán, referente del ciclo Teatro de Verano, detalló que el objetivo es llevar funciones fuera del centro de la ciudad. “El espíritu del proyecto es promover la circulación de obras independientes en distintos barrios, que el teatro llegue a más vecinos”, expresó.

El 26 de febrero la programación estará dedicada a la cumbia, con espectáculos musicales y un taller abierto de baile, mientras que el cierre del 12 de marzo incluirá nuevas propuestas escénicas y repertorios variados.

A su vez, los organizadores invitaron a colaborar con útiles escolares, alimentos no perecederos o artículos de limpieza, que luego serán destinados a comedores y merenderos.

Con acceso gratuito y actividades para distintas edades, el ciclo en el CIC Este busca consolidarse como un espacio cultural de referencia para la zona, fortaleciendo el vínculo entre artistas locales, instituciones y vecinos.