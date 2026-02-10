 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Agenda cultural

El CIC Este de Paraná será sede de festivales populares gratuitos con música y teatro

Presentarán espectáculos folklóricos, cumbia, obras teatrales independientes y espacios de economía social. La iniciativa apunta a descentralizar la agenda cultural y acercar actividades abiertas a vecinos.

10 de Febrero de 2026
CIC Este.
CIC Este. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Presentarán espectáculos folklóricos, cumbia, obras teatrales independientes y espacios de economía social. La iniciativa apunta a descentralizar la agenda cultural y acercar actividades abiertas a vecinos.

El CIC Este se convertirá en punto de encuentro cultural durante las próximas semanas con un ciclo de festivales populares gratuitos que combinará música en vivo, teatro independiente y propuestas familiares. La iniciativa busca descentralizar la agenda artística, acercando espectáculos a los barrios con entrada libre.

 

La propuesta se realizará durante tres jueves (12, 26 de febrero y 12 de marzo) en el predio ubicado detrás del hipermercado de Blas Parera. Allí se montará un escenario para recibir a elencos teatrales, ballets y grupos musicales locales.

 

 

Una agenda pensada para la comunidad

 

El director del espacio, Emilio Ruberto, explicó que el proyecto surgió tras el trabajo conjunto con el ciclo Teatro de Verano y con el acompañamiento del área de Cultura municipal. En diálogo con Elonce, señaló que “la idea es brindar este espacio pensando en la gente del este, que muchas veces no tiene propuestas cerca de su casa”.

 

Además, remarcó que se trata de encuentros abiertos y familiares: “Quisimos hacer algo comunitario, que la gente pueda traer su sillón, su mate o algo para compartir, y disfrutar de una noche distinta en el barrio”.

 

Emilio Ruberto y Dimas Santill&aacute;n. Foto: Elonce.
Emilio Ruberto y Dimas Santillán. Foto: Elonce.

 

La primera jornada estará orientada al folklore, con una obra teatral de apertura y presentaciones de danza y canto popular. También habrá puestos gastronómicos y emprendedores de la economía social.

 

Teatro independiente y circuito barrial

 

Desde la producción artística, Dimas Santillán, referente del ciclo Teatro de Verano, detalló que el objetivo es llevar funciones fuera del centro de la ciudad. “El espíritu del proyecto es promover la circulación de obras independientes en distintos barrios, que el teatro llegue a más vecinos”, expresó.

 

El 26 de febrero la programación estará dedicada a la cumbia, con espectáculos musicales y un taller abierto de baile, mientras que el cierre del 12 de marzo incluirá nuevas propuestas escénicas y repertorios variados.

 

 

A su vez, los organizadores invitaron a colaborar con útiles escolares, alimentos no perecederos o artículos de limpieza, que luego serán destinados a comedores y merenderos.

 

Con acceso gratuito y actividades para distintas edades, el ciclo en el CIC Este busca consolidarse como un espacio cultural de referencia para la zona, fortaleciendo el vínculo entre artistas locales, instituciones y vecinos.

 

Festivales populares gratuitos en el CIC este

Temas:

CIC Este actividades culturales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso