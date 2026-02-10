El Gobierno de Entre Ríos distinguió a Máxima Duportal por su convocatoria a la Selección Argentina de Hockey

El nombre de Máxima Duportal volvió a ocupar un lugar central en la agenda deportiva entrerriana este martes 10 de febrero, después de que la Provincia concretara un reconocimiento institucional a la jugadora paranaense por su presente competitivo y su proyección dentro del hockey argentino. La joven fue recibida en Casa de Gobierno tras su nueva convocatoria a la Selección Argentina Sub 21, en una señal de respaldo oficial a su carrera.

La reunión se desarrolló en el despacho del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó el valor simbólico que tiene para Entre Ríos contar con deportistas que logran insertarse en estructuras nacionales de alto rendimiento. El encuentro también contó con la participación de la coordinadora provincial de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks.

Un respaldo institucional al deporte entrerriano

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el objetivo es acompañar a quienes representan a Entre Ríos en competencias del país y del exterior. En ese marco, Colello subrayó que las trayectorias como la de la jugadora reflejan compromiso, constancia y trabajo cotidiano, valores que, según indicó, resultan claves para el desarrollo social.

Durante la charla, el funcionario también le explicó a la deportista los alcances de la recientemente promulgada Ley de Mecenazgo, una herramienta pensada para generar nuevas vías de financiamiento y apoyo al deporte federado y amateur.

Reconocimiento a Máxima Duportal.

Por su parte, Máxima Duportal agradeció el interés institucional y sostuvo que este tipo de gestos permiten visibilizar no solo su recorrido personal, sino también el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada proceso formativo.

De Paraná al alto rendimiento nacional

La historia deportiva de Máxima Duportal comenzó en Club Atlético Talleres de Paraná, donde dio sus primeros pasos en el hockey sobre césped. Con el tiempo consolidó su crecimiento y dio el salto a Club Atlético River Plate, institución en la que actualmente se desempeña.

En 2025 integró el plantel juvenil de Selección Argentina femenina de hockey Sub 21, conocido como Las Leoncitas, que logró el título en el Torneo Cuatro Naciones disputado en Rosario. Ese mismo año sumó la medalla de oro en el Panamericano Junior de Asunción y la presea de plata en el Mundial Junior de Santiago de Chile.

Ese recorrido, que combina formación local y competencia internacional, fue el eje del reconocimiento provincial. Para el Gobierno, su presente deportivo sintetiza el potencial que tienen los clubes entrerrianos para nutrir a los seleccionados nacionales.