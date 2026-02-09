41° Fiesta Nacional de la Artesanía: más de 600 atletas se sumaron a la maratón

Maratón de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

La Municipalidad de Colón encara la recta final rumbo a la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, del 12 al 16 de febrero. En ese marco, se llevó a cabo la convocante maratón, donde los participantes recorrieron sectores emblemáticos de Colón, con un circuito que combinó paisajes agrestes, con el río Uruguay de fondo y con el Parque Quirós como punto central.

En la clasificación general, Soledad Quiñones (Colón) se impuso en la general de damas, mientras que Silvio Altamirano (Concordia) obtuvo el primer puesto de caballeros. En la distancia de 5 kilómetros, la colonense Natalia Méndez fue la primera entre las damas, y el concordiense Gadiel Vallejos se quedó con el triunfo entre los caballeros.

Foto: Municipalidad de Colón

Cómo continúa el cronograma de actividades deportivas

Ajedrez: 14 de febrero, en la Casa del Bicentenario.

Beach hockey: 15 de febrero, en Playa Inkier, modalidad Five, con carácter de sede nacional clasificatoria.

Acuatlón: 15 de febrero, en Playa Norte, con formato individual o por equipos.

Cada actividad cuenta con inscripciones específicas, algunas presenciales y otras a través de plataformas online, según la disciplina.

Ultiman detalles en el predio de la Fiesta Nacional

Las tareas de mantenimiento y puesta en valor del espacio general avanzan a ritmo sostenido, asegurando una infraestructura acorde a la magnitud de esta cuadragésima primera edición.

En cuanto al acceso al evento, se confirmó la vigencia de importantes beneficios económicos. Los residentes de Colón mantienen el descuento del 50% en el valor de las entradas, beneficio que se extenderá durante todo el desarrollo de la fiesta. Asimismo, el Banco de Entre Ríos ofrece la posibilidad de adquirir las entradas generales en 6 cuotas sin interés, facilitando la asistencia del público.

Beneficios y acceso al predio

Además de los descuentos mencionados, el municipio recuerda que el bono para el sorteo del automóvil 0km continúa a la venta en Plaza Washington. Por otro lado, buscando integrar a la comunidad con el trabajo artesanal, los días viernes, sábado y domingo el predio abrirá sus puertas en horario matutino, de 10:00 a 13:00 horas, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Cronograma de presentaciones artísticas

-Jueves 12: acto de apertura y Banda de la Policía, Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos.

-Viernes 13: El rock será protagonista con Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos, previo a Pier y La Beriso.

-Sábado 14: La movida tropical contará con Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner, antes del cierre de Luck Ra.

-Domingo 15: Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson antecederán la presentación de ABEL.