Continúa la venta del bono que sorteará un auto 0Km en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Continúa la venta del bono contribución que permitirá participar del sorteo de un auto 0Km en el marco de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón. La iniciativa forma parte de los preparativos para el evento y se mantiene activa con un punto de comercialización y la exhibición del vehículo para el público.

El premio principal corresponde a un automóvil Chevrolet Ónix 0Km automático, que se encuentra en exhibición para quienes se acerquen a conocer las características de la unidad. La propuesta busca fomentar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de la tradicional festividad artesanal.

Desde la organización se informó que el bono se comercializa en un puesto oficial ubicado en Plaza Washington, donde además se muestra el vehículo. La presencia del auto permite a vecinos y visitantes observar el premio que se sorteará durante el desarrollo de la fiesta.

Precio, ubicación y horarios de atención

El valor del bono contribución fue establecido en 8.000 pesos. El punto de venta funciona de lunes a viernes, en el horario de 8 a 19.30, con el objetivo de facilitar el acceso tanto a residentes como a turistas que se encontraban en la ciudad durante la temporada estival.

La 41° Fiesta Nacional de la Artesanía se desarrollará del 12 al 15 de febrero de 2026 y reunirá a exponentes del rubro provenientes de distintos puntos del país. En ese contexto, el bono contribución se consolida como una herramienta clave para acompañar la organización del evento.

Detalles del sorteo

El sorteo del auto 0Km se realizará durante la edición 41° de la fiesta, como parte de las actividades programadas. Desde la organización se destacó que esta modalidad se sostiene como una tradición que reconoce el acompañamiento de la comunidad y de quienes eligen participar de la celebración.

La venta del bono contribución continúa abierta y se recuerda que lo recaudado se destina al apoyo y financiamiento de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos culturales más convocantes de la región.