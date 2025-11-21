Fiesta Nacional de la Artesanía 2026: confirmaron en qué fechas se presentarán los artistas

La 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos más importantes de la región, se llevará a cabo del 12 al 16 de febrero de 2026 en la ciudad de Colón.

La Municipalidad de Colón dio a conocer oficialmente las fechas y detalles de la fiesta, que una vez más se realizará en el tradicional predio de acceso a la ciudad, ubicado en la ruta 135 y San Martín. Como en ediciones anteriores, la fiesta combinará la celebración de la artesanía local y regional con una destacada programación musical, que contará con grandes nombres de la música argentina.

La temática de esta edición será la madera, y se celebrarán los 20 años del Patio de Tallistas, un espacio destinado a los artesanos de la región, que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la fiesta. Durante las cinco noches del evento, los visitantes podrán disfrutar de una exposición de productos elaborados con madera, y además, interactuar con los creadores que participan del evento. Esta edición promete ser una verdadera celebración del arte de la madera, un oficio con mucha tradición en la región.

Programación musical destacada con artistas nacionales

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 contará con una variada programación musical que promete satisfacer todos los gustos. El jueves 12 de febrero, la fiesta comenzará con la Noche de Entre Ríos, un homenaje a la música local que contará con la participación de la Banda de la Policía de Entre Ríos, que abrirá la serie de conciertos en el escenario principal, el Ramón Cabrera. A lo largo de las cinco noches del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos de los artistas más populares de la escena nacional.

El viernes 13 de febrero, el cierre de la jornada estará a cargo de La Beriso, una de las bandas de rock más importantes del país, que promete un show inolvidable para sus seguidores. Mientras que el sábado 14, el turno será de Luck Ra, el cantante y compositor que ha logrado conquistar al público con su estilo único de trap y música urbana. El domingo 15 será el turno de Abel Pintos, uno de los artistas más queridos de la música folclórica y popular argentina, que pondrá a todos a cantar y bailar con sus éxitos más conocidos. Finalmente, el lunes 16, el broche de oro de la fiesta será la presentación de La K’onga, la banda de cuarteto que se ha convertido en un fenómeno de masas en los últimos años.