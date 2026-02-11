Homicidio de Luciano Emerí: el arma secuestrada habría sido robada a una soldado

El arma secuestrada por el homicidio de Luciano Emerí sería la misma que fue robada en diciembre a una soldado de la Fuerza Aérea en Paraná. La pistola calibre 9 milímetros fue incautada durante allanamientos realizados en Cerrito, donde además se concretó la detención de un segundo sospechoso.

Homicidio de Luciano Emerí

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la madrugada de martes en distintos puntos de la localidad, en el marco de una investigación que busca esclarecer el crimen ocurrido hace una semana. Como resultado, fue detenido un joven de 21 años, identificado con las iniciales L.S.M.L., oriundo de Cerrito. El sospechoso fue trasladado a Paraná y alojado en la alcaidía, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

En tanto, el primer detenido —también de 21 años— permanece con prisión preventiva en una unidad penal de Paraná, mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

El arma que podría vincular dos causas

Durante uno de los allanamientos se secuestró una pistola 9 milímetros que ahora es sometida a pericias balísticas. De acuerdo con fuentes judiciales, el arma se correspondería con la que fue sustraída el 7 de diciembre de 2025 a una uniformada de la Segunda Brigada Aérea.

Según la denuncia radicada en su momento, la soldado fue sorprendida por dos encapuchados cuando se dirigía al baño durante una guardia. Siempre de acuerdo a su versión, fue golpeada en el rostro y despojada de su correaje con el arma reglamentaria, tras lo cual los agresores huyeron por calle Salellas, informó Códigos.

Debido a que el hecho ocurrió dentro de una dependencia militar, tomó intervención la Policía Federal Argentina, que inició la investigación por el robo del armamento oficial. El arma no había sido recuperada hasta el reciente procedimiento.

Los investigadores de la División Homicidios señalaron que cuentan con elementos de prueba suficientes para sostener las responsabilidades de los detenidos en la muerte de Luciano Emerí. El joven falleció tras recibir al menos un disparo de arma de fuego a la altura de la tráquea. En el mismo episodio también fue ultimado su perro.

El hallazgo del arma representó un elemento clave para la pesquisa, ya que podría confirmar la hipótesis sobre el arma utilizada en el ataque. El cotejo balístico entre la pistola secuestrada y los proyectiles extraídos durante la autopsia será determinante para consolidar la acusación.

En caso de confirmarse que se trata del arma reglamentaria robada en diciembre, el imputado que la poseía podría enfrentar cargos adicionales por tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, además de la imputación por homicidio.

La causa continua bajo reserva judicial mientras se aguardan los resultados periciales. La detención del segundo sospechoso y el secuestro del arma marcaron un avance significativo en la investigación, que busca reconstruir la secuencia de hechos