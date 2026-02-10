Inició el juicio contra policías acusados de abusar a adolescentes: “Esperemos que los condenen y reparen el daño”

Hoy tuvo lugar una nueva audiencia en el caso en el que se juzga a dos policías, quienes están acusados de abusar sexualmente de dos niñas de 15 y 13 años, hace casi diez años atrás cuando se encontraban alojadas en la sede del COPNAF en la ciudad de Paraná

Según la acusación original, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.

Guillermo Mulet, abogado querellante, brindó detalles del avance del juicio: “Hoy es la segunda jornada, donde expusieron testigos propuestos por la Fiscalía y la querella. El balance es positivo porque creemos que hemos probado el abuso sexual a la menor por parte del policía y se está trabajando en el otro tema, que es la participación necesaria de otro policía en el mismo abuso”.

Desarrollo del juicio y próximas instancias

También comentó cómo seguirá la jornada: “Mañana van a exponer dos testigos de la Fiscalía y la querella. El jueves expondrían los testigos de la defensa y posteriormente el viernes se darían los alegatos y veremos el juzgado que tiempo demora en dictar un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Entendemos que el veredicto va a ser de culpabilidad”. En el caso de acontecer un veredicto de culpabilidad, “se hace una audiencia de cesura, donde ahí se piden las penas y ahí se aplican”.

“Los abogados estuvieron presentes, salvo cuando declaró una de las niñas que acompañaba a la víctima, que ya es una mujer porque ya pasaron 10 años del hecho. Se solicitó que estén en una sala contigua con audio y video”, informó.

Foto: Elonce.

Sobre el estado de las víctimas, señalaron: “Han pasado 10 años, entiendo que no te recuperas nunca. Son personas que estaban a cargo del COPNAF por violencia intrafamiliar y resulta que el propio Estado es quien la vuelve a defraudar y la violenta en particular a esta persona. Está como puede estar y en las condiciones que puede estar una persona que fue abusada sexualmente, desprotegida por el Estado y ha logrado formar una familia. Va saliendo adelante”.

“Nosotros vamos a pedir 13 años y nueve meses de prisión por el autor material y si se comprobara la situación del otro policía que está implicado nueve años de prisión”, remarcó.

Sobre las expectativas, el letrado fue categórico: “(Esperamos que) los condenen y repare el daño que causó a través de su personal policial”.