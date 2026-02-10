Revelan detalles de la mujer secuestrada en Concordia: “El hombre insistía en lastimar a la víctima”

Un estremecedor episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en la zona de Yuquerí Chico, sumó en las últimas horas precisiones oficiales. Tras la denuncia de una mujer secuestrada que logró huir por sus propios medios después de permanecer cautiva durante dos días, la Policía de Concordia brindó detalles del procedimiento que permitió rescatarla y detener al agresor.

El hecho se registró en jurisdicción de Colonia Yeruá, donde vecinos alertaron a los efectivos luego de que la víctima pidiera auxilio tras escapar de la vivienda. Según el testimonio inicial, había permanecido atada, sin posibilidad de salir y bajo amenazas constantes con un arma blanca, recibiendo únicamente agua durante el encierro.

Intervención policial y reducción del agresor

El jefe departamental de Concordia, José María Rosatelli, explicó que el personal llegó al lugar tras varios llamados de emergencia y se encontró con un escenario de extrema tensión. “Una señora pedía ayuda y manifestaba que su esposo la tenía privada de la libertad desde hacía dos días bajo amenaza con un cuchillo”, relató.

De acuerdo al comisario, cuando los vecinos intentaron asistirla también fueron agredidos. Ante esa situación, se solicitó apoyo de más móviles y se intentó dialogar con el hombre para que depusiera su actitud, pero la respuesta fue violenta.

Elementos secuestrados en Yuquerí Chico.

“El sujeto insistía en querer lastimar a la víctima y al personal policial, por lo que, frente al peligro inminente, se decidió ingresar a la vivienda y reducirlo”, detalló. Finalmente fue detenido y trasladado a la Jefatura, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía.

Dos días de encierro y amenazas

El funcionario confirmó que la mujer secuestrada en Concordia permaneció cerca de 48 horas sin poder salir. “Según lo que manifestó, estuvo privada de libertad dos días”, sostuvo, y agregó que el caso se investiga dentro de un claro contexto de violencia de género.

Durante el operativo Yuquerí Chico, el agresor también habría tomado combustible con intenciones de incendiar el lugar, lo que elevó aún más el riesgo para todos los presentes. Sin embargo, la rápida intervención evitó consecuencias mayores.

“Se lo pudo reducir en pocos minutos y sin que nadie resultara gravemente lesionado”, remarcó Rosatelli, quien destacó el accionar profesional de los efectivos.

Estado de la víctima

Tras el rescate, la mujer secuestrada recibió asistencia médica y contención, al igual que dos vecinos que intentaron ayudarla y sufrieron lesiones leves. Todos fueron trasladados para curaciones y posteriormente regresaron a sus domicilios.

Desde la Unidad Fiscal de Violencia de Género se ordenó la aprehensión inmediata del acusado y el secuestro del cuchillo utilizado. La causa avanza por privación ilegítima de la libertad, amenazas y resistencia a la autoridad, mientras se evalúan nuevas medidas judiciales.