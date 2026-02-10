Joven hallado calcinado: los detenidos son vecinos y estuvieron juntos al momento del crimen

La causa que investiga el crimen de Luciano Emerí, el joven hallado calcinado dentro de un automóvil incendiado en un camino rural de Cerrito, tuvo avances significativos en las últimas horas con la detención de una segunda persona y el secuestro de un arma de fuego que sería clave para la pesquisa.

Los procedimientos se concretaron durante la madrugada, en el marco de dos allanamientos realizados en distintos puntos de la localidad. Como resultado, quedó detenido un joven de 21 años, identificado con las iniciales L.S.M.L., oriundo de Cerrito, quien fue trasladado a la ciudad de Paraná y alojado en la alcaidía, a disposición de la fiscalía interviniente.

En tanto, el primer detenido —también de 21 años— permanece con prisión preventiva en una unidad penal de Paraná, mientras continúa el proceso judicial.

Detalles de los allanamientos

El jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, confirmó a Elonce que durante los procedimientos “se encontraron indicios muy importantes” para la causa. Según explicó, además de nuevas entrevistas en sede de Fiscalía, se logró el secuestro de un arma de fuego.

“Se secuestró un arma cuyo calibre es coincidente con la evidencia balística recolectada en la investigación y que va a ser sometida a las pericias pertinentes para determinar si se corresponde o no con esos elementos”, detalló el funcionario policial.

A partir de estos resultados, el fiscal solicitó a la jueza de Garantías la detención de un segundo sospechoso, medida que fue concretada y puso al joven a disposición de la Justicia.

Vínculo entre los detenidos

Delavalle confirmó que ambos imputados “son vecinos de la cuadra, en la localidad de Cerrito, y se conocen entre sí”. Además, indicó que investigan si existía un vínculo previo con la víctima, aunque aclaró que algunos aspectos continúan bajo análisis judicial.

Respecto al procedimiento de detención del segundo sospechoso, señaló que el joven se encontraba en su domicilio y que el operativo se desarrolló con normalidad. “Esta persona puso resistencia, estaba en su domicilio, luego llegaron los padres, se desarrolló el procedimiento con total normalidad y posteriormente la familia rompió en llanto, pero el joven siempre se puso a disposición”, relató.

Crimen en Cerrito

La hipótesis del hecho

Consultado sobre el rol de cada uno de los detenidos, Delavalle fue contundente: “De la investigación surge que las dos personas estuvieron juntas en el momento preciso del hecho y en el lugar donde se cometió”. No obstante, aclaró que la causa sigue en plena etapa investigativa. “Seguimos investigando y, hasta ahora, los elementos objetivos que hemos logrado recolectar nos llevaron a estas dos personas. Si surge la sospecha de una tercera participación, se va a profundizar en esa línea”, afirmó.

En relación al arma secuestrada, confirmó que fue hallada durante uno de los allanamientos y que estaba en poder de uno de los detenidos. Las pericias de la Dirección General de Policía Científica determinarán si se trata del arma homicida.

Finalmente, Delavalle sostuvo que la investigación se encuentra avanzada para el tiempo transcurrido desde el crimen. “Fue un gran avance en estos seis días. Las primeras horas y los primeros días son fundamentales para que no se escape ningún tipo de información, y eso nos permitió llegar a este resultado”, concluyó, al tiempo que indicó que los motivos y el modus operandi se mantendrán en reserva hasta que la causa esté debidamente consolidada en el expediente judicial.