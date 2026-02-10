Se produjo un incendio de grandes proporciones en el basural municipal de Colón

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

10 de Febrero de 2026
El predio linda con el barrio.
El predio linda con el barrio. Foto: @becerrapato

REDACCIÓN ELONCE

Un incendio de grandes proporciones se desató en el basural municipal de Colón, generando alarma y reavivando reclamos vecinales sobre la ubicación del predio.

Un incendio de grandes proporciones se desató en la noche de este lunes en el basural municipal de la ciudad de Colón, generando alarma entre los vecinos y un despliegue de emergencia por parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios. Las llamas amenazaron con avanzar hacia la zona residencial lindante.

 

Según publicó CiudadesenRedTV, el fuego se encontraba fuera de control, produciendo explosiones constantes debido a la combustión de los residuos.

A pesar de la magnitud del siniestro, en el lugar se observaron solamente dos unidades de combate de incendios trabajando a destajo. Los bomberos utilizaron una pileta de abastecimiento móvil para recargar agua y continuar la labor, enfrentando temperaturas insoportables y el riesgo constante de quedar atrapados por el fuego, que avanzó impulsado por el viento hacia el sector del Arroyo de la Leche.

Reavivó reclamos vecinales

La situación reavivó históricos reclamos vecinales sobre la ubicación del predio, cercano al barrio.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, aunque la situación expuso para los colonenses la vulnerabilidad de la zona y la urgente necesidad de una solución definitiva para el tratamiento de residuos en la localidad.

Temas:

Incendio basural de colón
