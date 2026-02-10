Martes húmedo y cielo con algunas nubes en la antesala de las lluvias

El escenario meteorológico para este martes estará marcado por condiciones de tiempo húmedo y cálido en gran parte del país, producto del ingreso de aire cálido y húmedo desde el este, lo que favorecerá temperaturas elevadas, especialmente en el norte argentino.

Nublado en Paraná

En Entre Ríos se espera una jornada con cielo cubierto y nubosidad variable. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que el viento soplará inicialmente del noroeste, rotando luego al este y finalmente al norte. Durante el día, la tendencia será a un tiempo relativamente más estable, con bajas probabilidades de precipitaciones.

En la zona núcleo y el centro del país, que comprende a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la nubosidad será variable y no se prevén lluvias significativas durante la jornada. En cambio, en Buenos Aires y La Pampa, el tiempo se presentará más inestable hacia el sur de ambas provincias, con abundante nubosidad y posible desarrollo de tormentas.

Para la región de Cuyo, se anticipa nubosidad variable y condiciones mayormente estables en Mendoza y San Juan, mientras que en San Luis podrían registrarse algunas lluvias aisladas, consignó InfoAgro.

En el norte del país, el tiempo se mantendrá estable, sin lluvias previstas en Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, Formosa y Chaco. En tanto, en el Noroeste Argentino se espera mayor inestabilidad en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y áreas de Santiago del Estero, con cielo nublado y lluvias, mejorando hacia el final de la jornada.

Alerta por tormentas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron que Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para el miércoles. El aviso alcanza a los departamentos de Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia.

Según el organismo oficial, las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse desde la mañana del miércoles, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes. Aunque se trata de una alerta de nivel amarillo, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos temporarios y fenómenos asociados.