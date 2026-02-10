 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tiempo

Martes húmedo y cielo con algunas nubes en la antesala de las lluvias

El tiempo se presentará cálido y húmedo este martes en Entre Ríos, con cielo cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un escenario más inestable a partir del miércoles, cuando rige una alerta amarilla por tormentas.

10 de Febrero de 2026
Tiempo en Entre Ríos
Tiempo en Entre Ríos

El tiempo se presentará cálido y húmedo este martes en Entre Ríos, con cielo cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un escenario más inestable a partir del miércoles, cuando rige una alerta amarilla por tormentas.

El escenario meteorológico para este martes estará marcado por condiciones de tiempo húmedo y cálido en gran parte del país, producto del ingreso de aire cálido y húmedo desde el este, lo que favorecerá temperaturas elevadas, especialmente en el norte argentino.

Nublado en Paran&aacute;
Nublado en Paraná

En Entre Ríos se espera una jornada con cielo cubierto y nubosidad variable. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que el viento soplará inicialmente del noroeste, rotando luego al este y finalmente al norte. Durante el día, la tendencia será a un tiempo relativamente más estable, con bajas probabilidades de precipitaciones.

 

En la zona núcleo y el centro del país, que comprende a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la nubosidad será variable y no se prevén lluvias significativas durante la jornada. En cambio, en Buenos Aires y La Pampa, el tiempo se presentará más inestable hacia el sur de ambas provincias, con abundante nubosidad y posible desarrollo de tormentas.

 

Para la región de Cuyo, se anticipa nubosidad variable y condiciones mayormente estables en Mendoza y San Juan, mientras que en San Luis podrían registrarse algunas lluvias aisladas, consignó InfoAgro.

 

En el norte del país, el tiempo se mantendrá estable, sin lluvias previstas en Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, Formosa y Chaco. En tanto, en el Noroeste Argentino se espera mayor inestabilidad en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y áreas de Santiago del Estero, con cielo nublado y lluvias, mejorando hacia el final de la jornada.

Alerta por tormentas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron que Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para el miércoles. El aviso alcanza a los departamentos de Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia.

Alerta por tormentas
Alerta por tormentas

Según el organismo oficial, las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse desde la mañana del miércoles, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes. Aunque se trata de una alerta de nivel amarillo, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos temporarios y fenómenos asociados.

Temas:

Alerta Amarilla Servicio Meteorológico Nacional tiempo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso