Fatal incendio en rotisería en Victoria: Pidieron el cambio de carátula tras "testimonios contundentes"

REDACCIÓN ELONCE
El abogado querellante, Agustín Greco, solicitó formalmente el cambio de carátula de la causa que investiga la muerte de Natalí y Agustina. "Cada persona que trabajó en el lugar fue muy valiente al declarar y recordar todo lo vivido", señaló.
Familiares de Natalí García y Agustina Cabrera que murieron tras el incendio de una rotisería en la ciudad de Victoria, el pasado 30 de diciembre, reiteraron su pedido de justicia y denunciaron presuntas irregularidades en los controles municipales al comercio donde se produjo la tragedia.
Por su parte, el abogado querellante, Agustín Greco, solicitó formalmente el cambio de carátula de la causa, pasando de "averiguación causales de muerte" a "estrago doloso seguido de muerte". Esta solicitud surge tras una serie de testimonios que, según el letrado, fueron consistentes.
En diálogo con Elonce, detalló que, “en estas extensas semanas se han recibido testimonios, ninguno contradictorio entre sí, todos fueron en la misma dirección, cada uno con un detalle particular”, afirmó.
El letrado remarcó el valor de las declaraciones de quienes trabajaban en el lugar. “Esto era una bomba de tiempo de hace años y cada persona que trabajó allí, y que fue muy valiente al momento de declarar en Fiscalía, recordó todo lo vivido, el miedo, el terror que sentían cada día. A todo lo han expresado en sus palabras”, sostuvo, y agregó que ese cúmulo de pruebas lo llevó a plantear el cambio de carátula.
Greco indicó que, si bien el fiscal Eduardo Guaita solicitó pericias sobre los elementos de cocina y las garrafas encontradas en el lugar, consideró que ya no se puede seguir esperando. “Yo considero que ya está, ya no podemos esperar tanto, un mes, dos meses, el tiempo que llevan las pericias, sino que el momento de actuar es ahora”, señaló. En ese marco, confirmó: “En horas del mediodía, antes del cierre del día judicial, ingresé en la Fiscalía el escrito solicitando el cambio de carátula”.
La nueva calificación solicitada es clara. “Lo que yo pedí es el estrago doloso seguido de muerte”, expresó el abogado, y explicó: “Estrago es cuando existe un accidente, como por ejemplo el caso República Cromañón o el caso Estación Once, donde por un actuar pasa tal situación. Si yo hablase de culposo, es que yo no tuve intención, ni busqué causar un daño. Ahora, cuando hablo de doloso, es cuando por alguna acción que se produce ese daño”.
En ese sentido, Greco enumeró las condiciones del lugar donde ocurrió la tragedia. “Esta persona ya tuvo incendios, era un lugar sin habilitar, tenía garrafas, dicho por los mismos testigos, funcionando con todos los elementos de cocina. No tenía salida de emergencia, no tenía capacitaciones para, por ejemplo, utilizar un matafuego que había allí”, detalló. Todo ello, afirmó, “llevó a este triste desenlace de Natalí y Agustina, que lamentablemente perdieron la vida”.
El abogado también recordó el impacto posterior del hecho. “Fabricio, el novio de Agustina, que tomó la decisión de quitarse la vida después, dejó una carta muy conmovedora, muy triste, muy movilizante, donde simplemente decía: ‘yo no puedo esperar más y yo te acompaño’, y se fue con ella”, relató. Agregó además que los testimonios fueron profundamente emotivos: “Cada testimonio era una lágrima recordando a sus compañeras”.
En cuanto a las responsabilidades penales, Greco precisó: “Considero que era el momento oportuno el cambio de carátula y obviamente la imputación directa como autor principal de este hecho al señor Mansilla, como coautora principal a la señora Verónica Bernachea y como partícipe necesaria, a Joseline Bernachea, porque también se valía del lugar y tenía conocimiento pleno”.
Además, anunció que pidió ampliar la investigación hacia el Estado municipal. “He solicitado que se abra la línea investigativa hacia los funcionarios municipales encargados del área de control, de bromatología, de inspección y de habilitación del lugar”, aclaró, y remarcó: “No estamos buscando al ente municipal en sí, sino a cada funcionario que tenía el deber legal de controlar y, si estaba sin habilitar, clausurar este lugar, y no lo hicieron”.
Consultado sobre la habilitación, Greco fue contundente. “Fue constatado fehacientemente que no contenía una habilitación municipal”, afirmó. Indicó que el único lugar habilitado que tenía esta persona era el Club Huracán, que luego también fue clausurado, al igual que el bar Picante. A su vez, mencionó un carribar que funcionaba en el mismo domicilio. “Tenía un carribar llamado Costa Rica, habilitado en 2019 con una única habilitación, que nunca se renovó, pese a que la ordenanza municipal exige renovación anual”, explicó. Según una testigo, en 2024 el lugar seguía funcionando abiertamente.
Respecto a los pasos a seguir, el abogado indicó: “El próximo paso es que esto llegue a juicio. Ya tenemos todas las pruebas y vamos a velar para que lo más rápido posible llegue a los tribunales”. Afirmó que el proceso se iniciará en Victoria, con primera instancia en Gualeguay, y agregó: “En el caso de que tengamos que ir hasta Paraná a pedir justicia, así lo haremos”. Elonce.com