El dólar oficial inició la semana a la baja: cotizó a $1440

La divisa se vende a $1.440, según el Banco Nación. Mientras tanto, el dólar blue cotiza a $1.435. Asimismo, el dólar mayorista cae $11 a $1.421, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria es de 11,1%, ya que este lunes es $1.578,71.
El dólar mayorista cae $11 a $1.421, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria es de 11,1%, ya que hoy es $1.578,71. Se trata de la mayor distancia desde el 26 de septiembre.
Por su parte, en el rubro minorista, la divisa se vende a $1.440, según el Banco Nación. Mientras, en el sector paralelo, el dólar blue cotiza a $1.435, el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, se mueve en los $1.487,41, el MEP sube levemente a $1.449,04 y el CCL trepa casi $10 hasta los $1.497,14.
En el segmento de futuros se observa una tendencia claramente bajista. Para fin de mes el mercado "pricea" una divisa a $1.444,50, mientras que para marzo se estima un valor de $1.482.
La dinámica bajista sobre el dólar de las últimas ruedas se dio en conjunto con un Banco Central acumulando reservas en el MLC por u$s317 millones en la primera semana de febrero. Se trata de una situación inusual, ya que el flujo de dólares permitió que la demanda de la autoridad monetaria no contrarrestara la oferta e impactara sobre el tipo de cambio.
De todas maneras, durante los próximos días tendrá lugar una serie de eventos que podrían sumarle volatilidad a la divisa. En primer lugar, esta semana estará atravesada por la difusión del IPC nacional de enero, marcado por la polémica luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la metodología, que iba a reflejar de mejor modo las canastas de consumo de los argentinos.