Por el Mundial, Aerolíneas Argentinas incorporará vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami

Aerolíneas Argentinas anuncia el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial de Fútbol, que conectarán a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami a partir del 8 de junio.

9 de Febrero de 2026
Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas

Los servicios, según informaron fuentes de la empresa a Noticias Argentinas, operarán con una escala técnica en Punta Cana, con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

 

La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal.

 

 

Con este anuncio, la compañía operará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba. Una vez finalizada la competencia, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.

 

Este esquema se suma a los vuelos especiales a Dallas y Kansas para acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del Mundial.

 

Aerolíneas Argentinas continúa consolidando su rol como principal herramienta de conectividad internacional del país, ampliando el acceso a vuelos hacia Estados Unidos desde el interior y acompañando el evento deportivo más importante a nivel global.

Temas:

Aerolíneas Argentinas
