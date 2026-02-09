 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía A partir del 1° de marzo

La Unión Europea reabrió su mercado para la carne aviar argentina

Lo decidió la Unión Europea tras el cierre del mismo por un brote de influenza aviar en agosto del año pasado en el país. Las exportaciones podrán retomarse a partir del 1° de marzo.

9 de Febrero de 2026
La Unión Europea reabrió su mercado para la carne aviar argentina. Foto: (Senasa).

La Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea (UE) para la carne aviar, decisión que refleja el trabajo conjunto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Cancillería, permitiendo recuperar un destino de alto valor para la producción nacional.

 

El Reglamento (UE) 2026/278, publicado en el día de la fecha en el Diario Oficial de la Unión Europea, confirmó que Argentina podrá retomar las exportaciones de carne aviar a partir del 1 de marzo, tras la recuperación de su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En 2024, los envíos de estos productos y sus preparados hacia el bloque europeo alcanzaron un valor de 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023, según datos de Eurostat. Asimismo, durante el período enero-noviembre de 2025, las exportaciones argentinas a la UE ascendieron a casi 17 millones de euros, con un aumento del 41% en comparación con el 2024, dio a conocer el Senasa.

 

La restitución de este mercado se sustenta en el control y la erradicación de IAAP en las granjas de producción avícola, y en la recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de la enfermedad, alcanzados mediante el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y el sector productivo.

Temas:

Unión Europea Senasa Carne aviar
