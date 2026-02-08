 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Actualización de haberes militares

Nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas Argentinas en febrero de 2026

La nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas Argentinas fue oficializada por el Gobierno nacional e incluye un aumento del 2% y una suma fija de $50.000. El incremento alcanza al personal militar y a la Policía de Establecimientos Navales.

8 de Febrero de 2026
Fuerzas Armadas.
Fuerzas Armadas. Foto: Archivo Elonce.

La nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas Argentinas entró en vigencia con los haberes correspondientes a febrero de 2026, tras la publicación de la resolución conjunta 1/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. La medida dispuso un incremento del 2% sobre los sueldos básicos y el pago de una suma fija de $50.000 para el personal alcanzado.

 

 

El aumento salarial fue definido en el marco del acuerdo paritario para los trabajadores estatales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), al que se incorporó el personal militar y la Policía de Establecimientos Navales. De esta manera, el Gobierno avanzó con una actualización de ingresos en un contexto de recomposición gradual de haberes.

 

La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y estableció que los gastos derivados del incremento serán afrontados con partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional asignadas al Ministerio de Defensa.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Detalle de la escala salarial vigente

 

Según el anexo oficial, la nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas Argentinas fijó los haberes más altos para los rangos superiores. Un teniente general, almirante o brigadier general percibe $2.866.115, mientras que un general de división, vicealmirante o brigadier mayor alcanza los $2.555.944.

 

En los rangos intermedios, un coronel, capitán de navío o comodoro recibe $2.039.752; un teniente coronel, capitán de fragata o vicecomodoro, $1.773.466; y un mayor o capitán de corbeta, $1.397.196. En tanto, los capitanes y tenientes de navío perciben $1.157.154.

 

Para los escalafones inferiores, los tenientes primeros cobran $1.029.221; los tenientes o tenientes de corbeta, $927.877; y los subtenientes, guardiamarinas o alféreces, $840.353. Estos valores reflejan la jerarquía y responsabilidad funcional de cada categoría.

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Suboficiales, cabos y voluntarios

 

La actualización también alcanzó al personal subalterno. Un suboficial mayor percibe $1.433.055, mientras que un suboficial principal cobra $1.270.438. Los sargentos ayudantes o suboficiales primeros reciben $1.126.261, y los sargentos primeros, $990.671.

 

En el caso de los cabos, un cabo principal cobra $889.398; un cabo primero, $798.183; y un cabo o cabo segundo, $738.764. En los rangos iniciales, los voluntarios de primera y marineros de primera perciben $672.914, mientras que los voluntarios de segunda o marineros de segunda alcanzan los $622.720, precisó TN.

 

Con esta actualización, la nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas Argentinas estableció que los ingresos más altos superen los $2,8 millones, mientras que los salarios iniciales superan los $620.000.

Fuerzas Armadas salario cuánto cobro
