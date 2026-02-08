 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Fecha 4

Boca empata sin goles con Vélez en el estadio Amalfitani

El Xeneize, que viene de ganar en La Bombonera, enfrenta al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el estadio José Amalfitani. Seguí las incidencias del partido.

8 de Febrero de 2026
Boca y Vélez ya juegan en Liniers.
Boca y Vélez ya juegan en Liniers. Foto: La Nación.

REDACCIÓN ELONCE

El Xeneize, que viene de ganar en La Bombonera, enfrenta al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el estadio José Amalfitani. Seguí las incidencias del partido.

Boca se enfrenta a Vélez desde las 22:15 horas en el estadio José Amalfitani, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El ganador del duelo tomará la punta de la zona.

 

Seguí las incidencias del partido

 

28′ PT: Florián Monzón logró desmarcarse de Barinaga en un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Valdés, pero su cabezazo se fue muy alto.

 

24′ PT: Lanzini tomó un balón en las inmediaciones del área grande de Boca y armó su remate de zurda. Se fue por encima del travesaño. Riesgosa pérdida del equipo de Úbeda en la salida, entre Lautaro Blanco y un mal control de Merentiel.

 

18′ PT: Boca tuvo otra buena. Zenón quedó con ángulo de tiro y probó por abajo, aunque había varios marcadores de Vélez cerca. Encontró bien ubicado a Álvaro Montero.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

9′ PT: Minuto movido en Liniers. Primero Merentiel picó al vacío y tiró un pase atrás para Paredes, que se perfiló y remató en la medialuna, pero no le pudo dar potencia. Más tarde, respondió Vélez con dos tiros mordidos de Diego Valdés y Tobías Andrada, ambos en la misma jugada.

 

7′ PT: Lautaro Blanco escaló por izquierda y tiró un centro al área que se le cerró sobre el palo a Álvaro Montero. El arquero colombiano la había tocado y era córner, pero los árbitros no lo distinguieron y dieron saque de arco.

 

6′ PT: Primera aproximación para Boca. Paredes la movió por derecha a la salida de un tiro libre cerca del área grande, Barinaga desbordó y centró por bajo para Ayrton Costa, que conectó y no pudo direccionar su remate.

 

3′ PT: Patada de Lanzini a Barinaga sobre el costado. Zafó de la amarilla el ex River.

 

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Temas:

Boca Vélez Torneo Apertura
