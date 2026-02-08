Polémica por la camiseta de la Selección: se fabrica en Tailandia y aseguran que hacerla en Argentina no bajaría el precio

La diferencia en el costo de la mano de obra entre Argentina y Tailandia ronda apenas el 20%

La fabricación de la camiseta oficial de la Selección Argentina volvió a generar ruido en el sector textil. El motivo: la prenda del último campeón del mundo se produce en Tailandia y se vende en el país a casi 263 mil pesos, un valor que, según referentes de la industria, no se reduciría aunque se confeccionara en Argentina.

La discusión se reavivó luego de que Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), publicara una imagen de la camiseta con la etiqueta “Made in Thailand” y cuestionara los elevados precios finales. El empresario sostuvo que el problema central no es el costo laboral sino la fuerte presión impositiva y financiera que enfrenta la producción nacional.

Desde el sector explicaron que Adidas, sponsor histórico de la Selección, es quien define las plazas de producción a nivel global. Si bien Argentina se encuentra entre los países habilitados para fabricar oficialmente las camisetas, en este caso la empresa optó por producirlas en Asia, a pesar de contar con plantas locales que cumplen con los mismos estándares de calidad.

Según fuentes del rubro, la diferencia en el costo de la mano de obra entre Argentina y Tailandia ronda apenas el 20%. Además, el trabajo representa solo una parte menor del costo total de una prenda. “La mano de obra explica cerca del 20% del costo final, por lo que producir afuera no cambia de manera determinante el precio de venta”, señalaron.

El peso de los impuestos y los costos financieros aparece como el principal factor que encarece la indumentaria en el mercado interno. Desde la cámara textil detallaron que al precio base se le suman IVA, impuestos bancarios, comisiones por ventas con tarjeta, costos de financiación en cuotas y alquileres comerciales, lo que reduce drásticamente el margen real de las empresas antes de afrontar gastos operativos como logística, diseño o publicidad.

En ese contexto, Drescher advirtió que la apertura de importaciones está generando un fuerte impacto en el empleo. De acuerdo con datos del sector, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron unos 16.000 puestos de trabajo formales en la industria textil, mientras que las importaciones de indumentaria crecieron más del 60%.

Pese a ese escenario, desde la cámara destacaron que los precios de la ropa aumentaron muy por debajo de la inflación general. Durante 2025, la indumentaria y el calzado subieron poco más del 15%, frente a una inflación promedio superior al 30%, una tendencia que se sostiene desde finales de 2022.

Para la industria, el caso de la camiseta de la Selección sintetiza el problema de fondo: producir en el exterior no abarata los precios, pero sí profundiza la pérdida de empleo y de capacidad productiva local.