Con una gran grilla, esta noche se vive la última luna del 51º Festival Nacional del Chamamé en Federal

La emoción y la música se concentran este domingo en la última luna del 51º Festival Nacional del Chamamé en Federal, que celebra sus 50 años de historia con una grilla artística imperdible.
Desde el jueves 5, Federal se llenó de boinas, acordeones y la pasión de los chamameceros que se acercaron a vivir el 51º Festival Nacional del Chamamé.
El evento celebra sus “50 años de historia”, consolidándose como un espacio que combina la identidad regional con artistas de renombre y la energía de los asistentes que llegan de distintos puntos de la provincia y del país.
Grilla de cierre para la última luna
Esta noche, en la última luna del festival, se presentan grandes figuras del chamamé: Antonio Tarragó Ros, Camacho`s, Conjunto Nueva Itatí, Emiliano López, Litoral Mitá, Los Hermanos Ramírez, Los Spiazzi, María Cuevas, Pajarito Silvestri, Renato Fagundes, Sangre Paiubrera y Sofía Morales. La diversidad de estilos y generaciones promete un cierre vibrante y emotivo.
El festival no solo destaca por la música, sino también por rescatar la cultura local a través de los cuerpos de danza Jeroky Poty y El Federal, que se subirán al escenario a conquistar al público con coreografías llenas de ritmo y tradición.
Los espectadores podrán disfrutar de toda la energía del chamamé mientras los artistas se alternan en el escenario, llevando adelante la tradición que ha marcado a varias generaciones.