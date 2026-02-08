Con una gran grilla, esta noche se vive la última luna del 51º Festival Nacional del Chamamé en Federal

Desde el jueves 5, Federal se llenó de boinas, acordeones y la pasión de los chamameceros que se acercaron a vivir el 51º Festival Nacional del Chamamé.

El evento celebra sus “50 años de historia”, consolidándose como un espacio que combina la identidad regional con artistas de renombre y la energía de los asistentes que llegan de distintos puntos de la provincia y del país.

Grilla de cierre para la última luna

Esta noche, en la última luna del festival, se presentan grandes figuras del chamamé: Antonio Tarragó Ros, Camacho`s, Conjunto Nueva Itatí, Emiliano López, Litoral Mitá, Los Hermanos Ramírez, Los Spiazzi, María Cuevas, Pajarito Silvestri, Renato Fagundes, Sangre Paiubrera y Sofía Morales. La diversidad de estilos y generaciones promete un cierre vibrante y emotivo.

El festival no solo destaca por la música, sino también por rescatar la cultura local a través de los cuerpos de danza Jeroky Poty y El Federal, que se subirán al escenario a conquistar al público con coreografías llenas de ritmo y tradición.

Los espectadores podrán disfrutar de toda la energía del chamamé mientras los artistas se alternan en el escenario, llevando adelante la tradición que ha marcado a varias generaciones.