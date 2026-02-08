Lali compartió imágenes de su primer show del año en la Fiesta Nacional del Mate

La cantante y actriz Lali Espósito utilizó sus redes sociales para mostrar fotos y videos de su presentación en la 35° Fiesta Nacional del Mate, realizada en la Plaza de las Colectividades de Paraná.

En sus publicaciones, Lali acompañó las imágenes con el mensaje: “Primer show del año! Gracias Paraná🇦🇷 Próxima parada COSQUIN ROCK locxsssss!!!!”, destacando la emoción de volver a los escenarios y la conexión con el público entrerriano y de todo el país que vino a verla.

Miles de personas colmaron la costanera para disfrutar del cierre del evento, mientras la artista repasaba sus grandes éxitos con un espectáculo de alto impacto, luces y coreografías que mantuvieron la energía de principio a fin.

Vínculo con el público y repercusión en redes

Las imágenes compartidas reflejan no solo la magnitud del público, sino también la cercanía de Lali con sus fans, quienes celebraron cada tema y llenaron de emoción la noche.

El posteo en redes permitió que quienes no pudieron asistir revivieran los mejores momentos del show, consolidando la Fiesta Nacional del Mate como un evento que combina música, cultura y tradición.

La artista mostró su entusiasmo por la temporada 2026, anticipando su participación en el Cosquín Rock y manteniendo el contacto directo con sus seguidores a través de sus publicaciones.

Una noche para recordar

La 35° Fiesta Nacional del Mate se afianza como un evento cultural de gran convocatoria, integrando espectáculos de primer nivel, gastronomía y tradiciones locales.

La presencia de Lali Espósito y la repercusión de sus imágenes en redes sociales resaltan la importancia del evento y el impacto de la música nacional en la provincia de Entre Ríos.

Con este primer show del año, Lali dejó un registro visual imborrable que quedará en la memoria de sus fanáticos y en la historia de la Fiesta Nacional del Mate.