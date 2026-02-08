Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes por Cetré y se encamina la llegada de un nuevo refuerzo

Boca avanzó de manera decisiva en las negociaciones con Estudiantes de La Plata por el pase de Edwin Cetré y está muy cerca de cerrar su incorporación como refuerzo, aprovechando el cupo extraordinario habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia.
Boca dio un paso clave en el mercado de pases y quedó a un paso de sumar a Edwin Cetré, luego de alcanzar un acuerdo con Estudiantes por la transferencia del extremo colombiano, en una operación que ahora depende de la formalización de los documentos.
El club de la Ribera aceleró las gestiones en las últimas horas y envió una oferta formal que fue bien recibida por la dirigencia del Pincha. Las conversaciones avanzaron rápidamente y dejaron la negociación en una etapa prácticamente definitoria.
Desde Brandsen 805 ya planifican los próximos pasos y esperan que, una vez rubricados los acuerdos, el futbolista pueda viajar a Buenos Aires para someterse a la revisión médica, prevista tentativamente para el martes.
Una negociación que se destrabó en tiempo récord
En las charlas no solo se discutió la mitad del pase que pertenece a Estudiantes, sino que también se avanzó en un diálogo paralelo con Independiente de Medellín, dueño del otro 50% de los derechos económicos del jugador.
La intención de Boca es quedarse con la totalidad de la ficha de Cetré, algo que quedó bien encaminado tras el entendimiento entre las tres partes involucradas. La propuesta global ronda los seis millones de dólares brutos.
Se trata de una cifra similar a la que se había acordado semanas atrás con Athletico Paranaense, transferencia que finalmente se cayó y volvió a colocar al colombiano en el radar del fútbol argentino.
La urgencia deportiva que explica la operación
La aceleración en las negociaciones tiene una razón clara: Boca necesita reforzar con urgencia el sector ofensivo. Las lesiones acumuladas y la salida a préstamo de Brian Aguirre redujeron considerablemente las variantes por las bandas, explicó TyC Sports.
El cuerpo técnico considera que Cetré encaja a la perfección por sus características, su presente futbolístico y su edad. A los 28 años, el extremo atraviesa un buen momento y ofrece desequilibrio, velocidad y experiencia.
Además, la posibilidad de utilizar el cupo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia obliga al club a cerrar la operación dentro de un plazo acotado, lo que llevó a intensificar las gestiones.