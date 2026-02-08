Un jugador del ascenso fue asesinado con una botella rota durante una pelea en Rafael Castillo

Lucas Ignacio Pires, exjugador de Almirante Brown de 29 años, fue asesinado con el filo de una botella rota durante una brutal pelea en Rafael Castillo, Buenos Aires. El hecho ocurrió el viernes en la esquina de Raulíes y Alagón donde una discusión terminó de la peor manera.

Según fuentes del caso, el autor del homicidio habría sido uno de sus hermanos, lo que derivó en la principal hipótesis de la fiscalía sobre un crimen intrafamiliar. Fuentes policiales informaron que la disputa se desató en plena calle y uno de los agresores atacó a Pires, provocándole una herida gravísima en el antebrazo derecho.

Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad del corte, que habría afectado una arteria.

Investigación y operativos

Efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto al personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, desplegaron operativos en la zona para dar con los sospechosos. La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien investiga las circunstancias del crimen y trata de identificar a los autores.

La fiscalía analiza imágenes de una cámara de seguridad que captó la secuencia completa del homicidio. Según publicó TN, dos hermanos de la víctima cuentan con antecedentes penales, lo que podría aportar información clave a la investigación.

Dolor en el fútbol del ascenso

La noticia causó profunda tristeza en el ambiente del fútbol. Almirante Brown comunicó el fallecimiento de su exdelantero a través de las redes sociales: “El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresaron.

El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026

Un excompañero agregó: “Mi más sentido pésame a la familia, tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas”.

Pires, de 29 años, jugó 8 partidos en la temporada 2015/2016 con la camiseta del Mirasol y convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Su historia estaba ligada al club: su hermano Omar Pires y varios primos también defendieron los colores de Isidro Casanova.