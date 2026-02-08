Tragedia en la Ruta 11: murió un chofer y 20 personas resultaron heridas

La tragedia en la Ruta 11 ocurrió durante la madrugada, cuando un micro de larga distancia y un auto chocaron en el norte de Santa Fe. Un chofer falleció en el acto y otras 20 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.
La tragedia en la Ruta 11 se registró durante la madrugada de este domingo, cuando un micro de larga distancia de la empresa Río Uruguay colisionó con un automóvil particular en jurisdicción de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. Como consecuencia del violento impacto, uno de los choferes del colectivo murió en el lugar y otras 20 personas sufrieron heridas de distinta consideración.
El accidente ocurrió alrededor de las 2.10, a pocos metros de la intersección entre la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 36. En el ómnibus viajaban 18 pasajeros, además de dos conductores, mientras que el automóvil, un Chevrolet Aveo, era ocupado únicamente por su conductor.
Tras el impacto, el colectivo terminó su recorrido dentro de un zanjón ubicado a unos 25 metros de la calzada, mientras que el auto quedó sobre la banquina oeste con su parte delantera completamente destruida. La escena evidenció la magnitud del siniestro.
Operativo de rescate y atención médica
Personal del Cuartel Central de Bomberos Zapadores de Vera debió realizar tareas de extracción para liberar a los ocupantes que habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos. En particular, los dos choferes del micro y el conductor del automóvil requirieron un complejo operativo de rescate.
Los servicios de emergencias médicas constataron que uno de los conductores del colectivo falleció en el acto, mientras que su compañero y el automovilista presentaron lesiones graves. Todos los heridos, incluidos los pasajeros del ómnibus, fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Vera.
Desde el centro de salud informaron que cerca de las 3.30 se convocó de manera urgente a médicos y personal sanitario para reforzar la guardia ante el ingreso simultáneo de múltiples pacientes. Con el correr de las horas, se indicó que la mayoría evolucionaba favorablemente, aunque la atención permanecía centrada en los conductores sobrevivientes.
Identificación de la víctima y derivaciones
Horas más tarde, las autoridades policiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Gabriel Griger, chofer de la empresa Río Uruguay. En tanto, debido a la gravedad de sus lesiones, el segundo conductor del micro fue derivado al mediodía a una clínica de alta complejidad en la provincia del Chaco.
Por su parte, el conductor del Chevrolet Aveo, identificado como Gastón Koenig y domiciliado en Vera, fue trasladado al Hospital Central de Reconquista. Familiares y allegados iniciaron una cadena de oración por su recuperación, detalló La Nación.
Según se informó, el micro había partido desde la terminal Mariano Moreno de Rosario a las 20 del sábado y tenía como destino final la ciudad de Formosa, con paradas intermedias en localidades de Santa Fe y Chaco. Las causas de la tragedia en la Ruta 11 continúan bajo investigación judicial.