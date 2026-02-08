 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Un piloto de F1 tendría un romance con una empresaria multimillonaria: asistieron juntos al Super Bowl 2026

Se trata de Lewis Hamilton y de Kim Kardashian, quienes volvieron a ser captados juntos por las cámaras, en este caso en la celebración de fútbol americano más grande de Estados Unidos, este domingo.

8 de Febrero de 2026
La empresaria de la familia Kardashian y el piloto de F1 estarían saliendo
La empresaria de la familia Kardashian y el piloto de F1 estarían saliendo

Se trata de Lewis Hamilton y de Kim Kardashian, quienes volvieron a ser captados juntos por las cámaras, en este caso en la celebración de fútbol americano más grande de Estados Unidos, este domingo.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras ser vistos juntos en un palco del Levi’s Stadium, durante el Super Bowl 2026, celebrado en Santa Clara, California. La imagen de la empresaria y el piloto de Fórmula 1 disfrutando del evento reavivó los rumores sobre un posible romance entre ambos.

 

Las cámaras captaron a Kardashian y Hamilton vestidos de negro, conversando de manera distendida y compartiendo el partido en uno de los palcos del estadio. Las imágenes, transmitidas a millones de televidentes, no tardaron en viralizarse en redes sociales y portales de espectáculos.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Coincidencias que alimentan las versiones

 

La aparición conjunta en el Super Bowl no fue un hecho aislado. Durante el fin de semana previo al evento deportivo, Kim Kardashian y Lewis Hamilton también fueron vistos en distintas fiestas privadas vinculadas al Super Bowl, incluyendo encuentros sociales realizados el sábado 7 de febrero.

 

Si bien no hubo demostraciones públicas de afecto, la cercanía entre ambos y la frecuencia de sus apariciones conjuntas en las últimas semanas fortalecieron las especulaciones sobre un vínculo sentimental.

Hamilton junto a Franco Colapinto en San Pablo
Hamilton junto a Franco Colapinto en San Pablo

Los rumores de romance

La atención mediática comenzó a intensificarse a principios de febrero, cuando medios internacionales como The Sun informaron sobre encuentros privados en Europa. Entre ellos, se mencionó una supuesta escapada romántica al exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, Reino Unido, donde habrían compartido cenas privadas y sesiones de spa.

Kim Kardashian es una empresaria multimillonaria
Kim Kardashian es una empresaria multimillonaria

 

Además, fueron vistos llegando al mismo hotel en París y coincidieron en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen, episodios que reforzaron las versiones de una relación más allá de la amistad.

Kim Kardashian es una empresaria multimillonaria
Kim Kardashian es una empresaria multimillonaria

Una relación que viene de años atrás

 

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde 2014 y han coincidido en numerosos eventos vinculados al mundo de la moda, el deporte y el espectáculo. El piloto británico también ha sido visto en reiteradas ocasiones junto a integrantes del clan Kardashian-Jenner, como Kendall y Kris Jenner, especialmente durante

carreras de Fórmula 1.

 

Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas confirmando un romance, la mayor frecuencia de encuentros en los últimos meses mantiene vivo el interés mediático.

 

Cabe recordar que en 2023, Lewis Hamilton fue vinculado sentimentalmente con Shakira, luego de ser vistos juntos en varias oportunidades.

Temas:

Fórmula 1 Lewis Hamilton
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso