Un piloto de F1 tendría un romance con una empresaria multimillonaria: asistieron juntos al Super Bowl 2026

La empresaria de la familia Kardashian y el piloto de F1 estarían saliendo

Kim Kardashian y Lewis Hamilton volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras ser vistos juntos en un palco del Levi’s Stadium, durante el Super Bowl 2026, celebrado en Santa Clara, California. La imagen de la empresaria y el piloto de Fórmula 1 disfrutando del evento reavivó los rumores sobre un posible romance entre ambos.

Las cámaras captaron a Kardashian y Hamilton vestidos de negro, conversando de manera distendida y compartiendo el partido en uno de los palcos del estadio. Las imágenes, transmitidas a millones de televidentes, no tardaron en viralizarse en redes sociales y portales de espectáculos.

Lewis Hamilton

Coincidencias que alimentan las versiones

La aparición conjunta en el Super Bowl no fue un hecho aislado. Durante el fin de semana previo al evento deportivo, Kim Kardashian y Lewis Hamilton también fueron vistos en distintas fiestas privadas vinculadas al Super Bowl, incluyendo encuentros sociales realizados el sábado 7 de febrero.

Si bien no hubo demostraciones públicas de afecto, la cercanía entre ambos y la frecuencia de sus apariciones conjuntas en las últimas semanas fortalecieron las especulaciones sobre un vínculo sentimental.

Hamilton junto a Franco Colapinto en San Pablo

Los rumores de romance

La atención mediática comenzó a intensificarse a principios de febrero, cuando medios internacionales como The Sun informaron sobre encuentros privados en Europa. Entre ellos, se mencionó una supuesta escapada romántica al exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, Reino Unido, donde habrían compartido cenas privadas y sesiones de spa.

Kim Kardashian es una empresaria multimillonaria

Además, fueron vistos llegando al mismo hotel en París y coincidieron en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen, episodios que reforzaron las versiones de una relación más allá de la amistad.

Una relación que viene de años atrás

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde 2014 y han coincidido en numerosos eventos vinculados al mundo de la moda, el deporte y el espectáculo. El piloto británico también ha sido visto en reiteradas ocasiones junto a integrantes del clan Kardashian-Jenner, como Kendall y Kris Jenner, especialmente durante

carreras de Fórmula 1.

Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas confirmando un romance, la mayor frecuencia de encuentros en los últimos meses mantiene vivo el interés mediático.

Cabe recordar que en 2023, Lewis Hamilton fue vinculado sentimentalmente con Shakira, luego de ser vistos juntos en varias oportunidades.