Colapinto sorprendió en el amigo invisible de la Fórmula 1 con un guiño argentino

La Fórmula 1 realizó una nueva edición del tradicional Secret Santa entre pilotos. Franco Colapinto volvió a sumarse a la iniciativa, regaló una remera con guiño argentino a un colega inglés y recibió un muñeco de Yuki Tsunoda
Por segundo año consecutivo, Franco Colapinto terminó subido a uno de los 20 autos de la Fórmula 1. Además del privilegio que significa desde lo deportivo, ser parte de la parrilla para el final de la temporada hace que forme parte de un evento especial en la categoría: Secret Santa, una especie de amigo invisible en el que a cada piloto se le asigna un colega al que deben hacerle un regalo. Este martes dieron a conocer los obsequios en el canal oficial de la Máxima.
Dentro del video, el pilarense interactuó con dos corredores: el británico Oliver Bearman (Haas), a quien le regaló, y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), de quien recibió su presente. La gran particularidad del vínculo entre el asiático y el nacional es que se invirtieron los roles respecto al año pasado, cuando Franco le obsequió un mate en el mismo marco.
Los regalos de Colapinto: qué dio y qué recibió
Bearman, quien le regaló a Liam Lawson (Racing Bulls) un libro sobre cómo hacer un video en TikTok todos los días, abrió el paquete que le correspondía y rápidamente se dio cuenta quién era su amigo invisible. "Me pregunto quién me habrá dado esto...", dijo irónicamente el piloto de Haas, siendo que su obsequio fue una remera cuyo estampado mostraba a un oso vestido de Argentina con el #87 (el número que identifica a Ollie). Y claro, como Colapinto es el único albiceleste de la categoría, se caía de maduro que provenía de él, publicó Olé.
Inmediatamente después, fue el turno de Franco de romper el envoltorio y abrir su regalo. Lo primero que descubrió es que el corredor era de Red Bull, dado que la caja tenía el logo de la escudería austríaca. Y cuando vio el contenido, no quedó duda por resolver: un muñeco en miniatura de Tsunoda. "Me encantaría tener uno de estos", dijo el corredor de Alpine, fascinado pensando en una versión propia.
Otros regalos destacados de los pilotos de la Fórmula 1
Además de la participación de Colapinto, casi todos los pilotos de la categoría, exceptuando a Max Verstappen y Lewis Hamilton, formaron parte de la divertida consigna. Uno de los regalos más llamativos lo recibió Fernando Alonso (Aston Martin), bicampeón de la categoría y el más longevo de la parrilla a sus 44 años: Nico Hulkenberg (Sauber) no dejó pasar la oportunidad y le recordó su edad obsequiándole un bastón.
Pierre Gasly, compañero de Franco en Alpine, también se divirtió con la premisa: le regaló un libro de cómo ser un buen esposo a Charles Leclerc (Ferrari), comprometido con su novia en noviembre, y recibió un kit de pádel de parte de Kimi Antonelli (Mercedes). Por otro lado, Lando Norris (McLaren), flamante campeón, le dio una almohada con su cara al propio Antonelli y se llevó un poster de Alex Albon (Williams) con su firma.