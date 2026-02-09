 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Noche histórica en la NFL

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Seattle Seahawks se consagró campeón del Super Bowl LX tras vencer con autoridad a New England Patriots. Con dominio desde el inicio, el equipo levantó el trofeo Vince Lombardi y cerró una temporada consagratoria.

9 de Febrero de 2026
Seattle Seahawks se quedó con el título.
Seattle Seahawks se quedó con el título. Foto: Infobae.

Seattle Seahawks se consagró campeón del Super Bowl LX tras vencer con autoridad a New England Patriots. Con dominio desde el inicio, el equipo levantó el trofeo Vince Lombardi y cerró una temporada consagratoria.

Seattle Seahawks conquistó el Super Bowl LX con una actuación sólida y contundente, al imponerse por 29 a 13 frente a New England Patriots en la final disputada este domingo 8 de febrero. Desde el primer cuarto, el conjunto de Seattle se adueñó del balón, marcó el ritmo del partido y no dejó margen para la reacción de su rival.

 

 

El encuentro se disputó en el Levi’s Stadium, escenario que fue testigo del amplio dominio de los Halcones Marinos, quienes desplegaron un juego equilibrado entre ofensiva y defensa. Con una ventaja temprana en el marcador, Seattle controló las acciones y sostuvo la diferencia hasta el final.

 

El triunfo en el Super Bowl LX coronó una de las mejores temporadas en la historia de la franquicia, que logró imponer su identidad en el momento decisivo y levantar nuevamente el trofeo Vince Lombardi ante millones de espectadores.

 

Una campaña regular sobresaliente

 

El título obtenido por Seattle Seahawks fue la culminación de una campaña regular destacada, en la que el equipo finalizó como líder de la Conferencia Nacional con un registro de 14 victorias y tres derrotas. Esa regularidad a lo largo del año le permitió llegar a los playoffs como uno de los principales candidatos.

 

Durante la postemporada, los Seahawks ratificaron su buen momento con actuaciones convincentes, mostrando solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Esa combinación fue determinante para alcanzar el Super Bowl LX y sostener el nivel en el partido más importante del calendario.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

Con esta consagración, la franquicia alcanzó su segundo título en la NFL y confirmó su lugar entre los equipos más competitivos de la última década, respaldado por un plantel que respondió en todas las instancias decisivas.

 

Historia, defensa y récords individuales

 

Esta fue la cuarta participación de Seattle Seahawks en un Super Bowl. La primera ocurrió en 2006, cuando cayó en la final, mientras que su primer campeonato llegó en 2014. La victoria en el Super Bowl LX permitió al equipo sumar un nuevo anillo y reforzar su legado en la liga.

 

Uno de los aspectos más destacados de la final fue el desempeño defensivo de los Halcones Marinos, que neutralizaron gran parte del juego ofensivo de los Patriots. El conjunto de Nueva Inglaterra apenas pudo reaccionar en algunos pasajes del partido y evitó, como único consuelo, finalizar sin puntos en una final.

 

El encuentro también quedó marcado por un récord individual: el pateador Jason Myers se convirtió en el primero en la historia en anotar cinco goles de campo en un Super Bowl, aportando puntos clave para sellar el triunfo y quedar inscripto en los libros de la NFL.

Super Bowl Seattle Seahawks New England Patriots
