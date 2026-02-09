 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Tragedia en Córdoba: un hombre murió tras sufrir múltiples picaduras de abejas

El incidente ocurrió en la localidad Las Arrias y la víctima, de 56 años, habría sido alérgica a los insectos. Pese a los esfuerzos médicos, tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Qué hacer en un caso de estas características.

9 de Febrero de 2026
Qué hacer ante la picadura de abejas
Qué hacer ante la picadura de abejas

El incidente ocurrió en la localidad Las Arrias y la víctima, de 56 años, habría sido alérgica a los insectos. Pese a los esfuerzos médicos, tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Qué hacer en un caso de estas características.

Un trágico episodio ocurrió el domingo por la tarde en la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, Córdoba, donde un hombre de 56 años falleció luego de sufrir múltiples picaduras de abejas. El hecho reavivó la preocupación por este tipo de incidentes, frecuentes durante el verano, y especialistas brindaron recomendaciones clave para prevenir y actuar ante ataques de abejas y alacranes.

El hecho

El incidente se produjo sobre la avenida San Martín, donde la víctima fue asistida en primera instancia por bomberos voluntarios, quienes advirtieron la gravedad del cuadro. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, pero pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

 

Según el parte médico, la muerte se produjo a causa de un shock cardiorrespiratorio irreversible y anafiláctico, provocado por las múltiples picaduras. Las primeras informaciones indican que la víctima habría sido alérgica, lo que aceleró el deterioro de su estado de salud.

 

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Deán Funes, que investiga las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque del enjambre.

Por qué aumentan los ataques en verano

En las últimas semanas se registraron varios casos de personas atacadas por abejas en distintas zonas del país, además de picaduras de alacranes, una situación habitual durante la temporada estival.

 

Consultada sobre esta problemática, Silvina Saavedra, médica veterinaria especializada en epidemiología, explicó que tanto abejas como alacranes incrementan su actividad en esta época del año por cuestiones reproductivas y búsqueda de alimento.

 

“De por sí no van a venir a atacarnos. La agresión aparece como defensa cuando se sienten amenazadas”, señaló la especialista.

Abejas: cómo evitar ataques y qué hacer ante una picadura

Saavedra advirtió que una sola picadura puede ser grave en personas alérgicas y que, en ataques múltiples, el riesgo aumenta considerablemente.

 

“Cuando pica una abeja, libera feromonas que atraen a otras. Por eso no hay que hacer movimientos bruscos si están rondando”, explicó.

 

 

Recomendaciones:

-Evitar agitar brazos o correr si hay abejas cerca

-Alejarse lentamente del lugar

-En caso de picadura, colocar hielo

-Consultar de inmediato si hay antecedentes alérgicos

-Ante síntomas de anafilaxia, acudir de urgencia a un centro de salud, ya que el agravamiento puede ocurrir en minutos

Alacranes: prevención en el hogar

Sobre los alacranes, la especialista indicó que suelen habitar en desagües, grietas, pilas de escombros o ladrillos. Para prevenir su ingreso a las viviendas, recomendó:

-Colocar rejillas sanitarias o mallas

-Sellar grietas y mantener el orden en patios y depósitos

-Evitar fumigaciones caseras, ya que pueden empujarlos hacia el interior del hogar

 

En caso de picadura, especialmente en niños, se debe colocar hielo y trasladar al paciente al Hospital de Niños para evaluar la necesidad de antitoxina.

Saavedra recordó que Paraná cuenta con un alacranario municipal, donde se recolectan ejemplares que luego se envían al Instituto Malbrán para la elaboración de suero.

Mosquitos y dengue: otro riesgo del verano

Finalmente, la especialista remarcó la importancia de sostener la prevención contra el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.

“El mosquito se cría donde le damos agua. Si eliminamos esos recipientes, no hay reproducción y no hay transmisión”, concluyó.

Temas:

Córdoba abejas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso