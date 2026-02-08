 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Falleció el fotógrafo Pedro Ismael Medina a los 66 años

8 de Febrero de 2026
Pedro Ismael Medina, fotógrafo y reportero gráfico.
Pedro Ismael Medina, fotógrafo y reportero gráfico.

REDACCIÓN ELONCE

El fotógrafo y reportero gráfico Pedro Ismael Medina falleció este martes a los 66 años, tras una prolongada enfermedad. Fue una figura destacada del periodismo entrerriano y de la Prensa oficial durante varios años.

El fotógrafo y reportero gráfico Pedro Ismael Medina falleció en las primeras horas de este martes, a los 66 años, luego de atravesar una prolongada enfermedad. Su muerte generó profundo pesar en el ámbito periodístico, institucional y cultural de Entre Ríos, donde desarrolló una extensa y reconocida trayectoria.

 

Medina había estudiado Psicología en Rosario y era un apasionado del cine, aunque encontró en la fotografía su verdadera vocación. Con el tiempo, se convirtió en un referente del reportaje gráfico, combinando sensibilidad, mirada crítica y compromiso profesional.

 

Ingresó a la función pública durante la primera administración de Jorge Busti, cuando comenzó a desempeñarse como fotógrafo en Canal 9 TVER. Posteriormente pasó por el Boletín Oficial y luego fue nombrado en el área de Prensa de la Gobernación.

 

Trayectoria en la gestión pública y el periodismo

Pedro Medina fue un activo fotógrafo de Prensa de la Gobernación durante los tres períodos de gobierno de Jorge Busti.

Foto: Mauro Bedendo
Foto: Mauro Bedendo

En los últimos años, estuvo adscripto a la Legislatura entrerriana y, en paralelo, continuó trabajando como fotógrafo independiente para distintos medios de la provincia.

Despedida y último adiós

Hermano menor de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, Pedro Medina era padre de dos hijos, Augusto y Florencia, y abuelo de Felipe. Quienes lo conocieron destacan su pasión por el trabajo, su creatividad y su compromiso con el periodismo.

Por expreso pedido del fotógrafo, sus restos no fueron velados. Fueron trasladados desde Orfisa hasta el cementerio privado Solar del Río, donde será sepultado.

