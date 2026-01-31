Muestra de fotoperiodismo en Paraná reúne décadas de trabajo de reporteros gráficos

REDACCIÓN ELONCE
La muestra de fotoperiodismo en Paraná se inauguró este sábado en el Almacén de los 33, en calles Bavio y Courreges, con la participación de reporteros gráficos que documentaron la ciudad, la región y el mundo durante décadas.
Este sábado, el Almacén de los 33 abrió sus puertas para una muestra de fotoperiodismo en Paraná, congregando a reporteros gráficos que cubrieron décadas de trascendencia en la ciudad, en el interior de Entre Ríos, en Argentina y en distintos lugares del mundo. La iniciativa busca poner en valor el trabajo de quienes han documentado la historia reciente a través de la fotografía.
Juan Ignacio Pereyra precisó a Elonce qué podrán encontrar los visitantes: “Va a haber una galería abajo con imágenes en papel y arriba en la terraza tenemos una proyección de imágenes en un proyector. Es compartir esto y dar las gracias a todos porque es un gran esfuerzo”. La exposición se presenta como un recorrido por años de trabajo cotidiano y extraordinario de los reporteros gráficos.
“Es un poco la recopilación de imágenes de nuestro trabajo, de nuestro oficio y de lo que hacemos diariamente. Ponemos en valor nuestro trabajo con los nuevos medios, con la imagen dado que los diarios ya no tienen reporteros”, sostuvo Pereyra, destacando la importancia de la fotografía documental en la era digital.
Historia y actualidad del fotoperiodismo
Sobre la labor de los reporteros, los organizadores precisaron: “Estamos trabajando en distintas cosas, menos en un medio. Solamente uno solo de nuestros compañeros está trabajando en un medio”. Además, Pereyra agregó un poco de historia: “Nosotros entrábamos por portación de cara porque ya nos conocían de todos lados”, refiriéndose al reconocimiento que adquirieron con los años en la ciudad.
La muestra busca además acercar al público la dimensión del trabajo fotográfico, que muchas veces pasa desapercibido para quienes consumen noticias a diario. La exposición incluye imágenes icónicas de Paraná y de acontecimientos relevantes en la región, resaltando el valor histórico del fotoperiodismo.
El espacio estará habilitado a lo largo del mes, y los organizadores anticiparon que se coordinarán horarios para que el público pueda visitarla sin inconvenientes.
Origen y organización de la exposición
Juliana Faggi contó el proceso de organización: “(Este equipo de trabajo se fue formando) a partir de una propuesta del Almacén de los 33 de armar una muestra en torno al aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Empecé a juntar compañeros y compañeras con los que he trabajado. No fue tan difícil. Fue un laburo contrarreloj, pero todos nos pusimos las pilas”.
La exposición incluye imágenes en papel y proyecciones digitales, combinando formatos clásicos y modernos. Se trata de un homenaje a la trayectoria de quienes cubrieron noticias locales e internacionales, preservando la memoria histórica de Paraná y la región a través de la fotografía.