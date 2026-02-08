Vélez superó 2-1 a Boca y se mantiene puntero en el Torneo Apertura: video de los goles.

REDACCIÓN ELONCE
Vélez consiguió imponerse 2-1 ante Boca con un doblete de Pellegrini en dos minutos. El Xeneize descontó de la mano de Iker Zufiaurre.
Boca no pudo mantener su racha positiva y cayó 2 a 1 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani. Fue con los goles de Pellegrini, autor de un doblete en una ráfaga. Para el elenco de Claudio Úbeda, el descuento llegó de la mano del juvenil Iker Zufiaurre, que metió su primer gol en Primera.
Seguí las incidencias del partido
49′ ST: Final del partido.
45′ ST: ¡Gol de Boca! Golazo de Iker Zufiaurre, quien la colgó de un ángulo con pierna derecha. Álvaro Montero llegó a rozarla, pero fue imposible desviarla.
40′ ST: Cambios en Vélez. Rodrigo Aliendro y Alex Verón por Baeza y Lanzini.
39′ ST: Arresto personal de Aranda en Boca, que termina con un remate desviado. Parece ser la única forma de arrimarse al descuento del equipo de Úbeda.
37′ ST: Increíble gol errado por Godoy. El juvenil de Vélez se sacó marcas de encima y quedó de cara a Marchesín para definir, pero pifió con zurda. Era el tercero del Fortín.
33′ ST: Cambios en Vélez. Lucas Robertone y Dilan Godoy por Matías Pellegrini y Florián Monzón.
27′ ST: Más problemas para Boca. Barinaga pidió el cambio por una molestia muscular. Lo reemplazó Marcelo Weigandt. Además, Tomás Aranda sustituyó a Zenón.
22′ ST: Pellegrini tuvo el tercero. Egoísta, no se la cedió a Diego Valdés, y definió a las manos de Marchesín. Boca está descontrolado.
20' ST: ¡Gol de Vélez! Nuevamente Pellegrini aprovechó una pérdida de Boca y en un contragolpe letal definió ante la salida de Marchesín.
18′ ST: ¡Gol de Vélez! Pellegrini, de cabeza, hizo estéril la volada de Marchesín. El 11 velezano le ganó a Ayrton Costa tras el centro de Diego Valdés por derecha. Gran gol.
15′ ST: Cambio en Boca. Ángel Romero por Miguel Merentiel.
14′ ST: Vélez se aproximó nuevamente. La jugada terminó con un tiro rasante de Florián Monzón desde media distancia, pero Valdés y Lanzini habían merodeado el área antes sin poder sacar provecho de la maniobra.
12′ ST: La más clara del partido fue para Vélez. El equipo de Barros Schelotto recuperó y salió rápido. Pellegrini recibió en tres cuartos de cancha y profundizó para Valdés, que dejó en el camino a Di Lollo, se metió en el área, enganchó e hizo pasar de largo a Barinaga y definió ante Marchesín con borde interno al segundo palo. Se fue muy cerca del palo.
8′ ST: Nuevamente García se sumó al ataque del Fortín y centró al área. Diego Valdés cabeceó a cualquier parte.
5′ ST: Ahora subió Joaquín García por el flanco derecho de Vélez y la tiró al área para Florián Monzón, que ganó otra vez de cabeza, pero no consiguió inquietar a Marchesín. Se fue alta.
2′ ST: Amarilla para Paredes, que le fue mal a Pellegrini. La repetición mostró que no hubo contacto, pero Arasa igualmente entendió que fue una entrada temeraria.
1′ ST: Barinaga subió por banda derecha y se la puso en la cabeza a Zufiaurre, que en su primera intervención generó peligro, aunque Álvaro Montero no tuvo problemas en contener.
Comenzó el segundo tiempo en el Amalfitani.
Boca volvió al campo de juego con un cambio: Iker Zufiaurre por Gonzalo Gelini.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
36′ PT: Pellegrini envió un tiro libre pasado que fue conectado por Joaquín García. El 4 de Vélez no llegó bien pisado y la jugada terminó en la nada. El partido sigue siendo chato.
33′ PT: Boca desaprovechó varios córners desde la derecha, fórmula que le dio satisfacciones en otros partidos, en lo que va del encuentro. Zenón reemplazó a Paredes en la ejecución, pero tampoco fue fructífero su envío.
28′ PT: Florián Monzón logró desmarcarse de Barinaga en un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Valdés, pero su cabezazo se fue muy alto.
24′ PT: Lanzini tomó un balón en las inmediaciones del área grande de Boca y armó su remate de zurda. Se fue por encima del travesaño. Riesgosa pérdida del equipo de Úbeda en la salida, entre Lautaro Blanco y un mal control de Merentiel.
18′ PT: Boca tuvo otra buena. Zenón quedó con ángulo de tiro y probó por abajo, aunque había varios marcadores de Vélez cerca. Encontró bien ubicado a Álvaro Montero.
9′ PT: Minuto movido en Liniers. Primero Merentiel picó al vacío y tiró un pase atrás para Paredes, que se perfiló y remató en la medialuna, pero no le pudo dar potencia. Más tarde, respondió Vélez con dos tiros mordidos de Diego Valdés y Tobías Andrada, ambos en la misma jugada.
7′ PT: Lautaro Blanco escaló por izquierda y tiró un centro al área que se le cerró sobre el palo a Álvaro Montero. El arquero colombiano la había tocado y era córner, pero los árbitros no lo distinguieron y dieron saque de arco.
6′ PT: Primera aproximación para Boca. Paredes la movió por derecha a la salida de un tiro libre cerca del área grande, Barinaga desbordó y centró por bajo para Ayrton Costa, que conectó y no pudo direccionar su remate.
3′ PT: Patada de Lanzini a Barinaga sobre el costado. Zafó de la amarilla el ex River.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!