Milei pospuso su viaje a Estados Unidos tras ser convocado por Trump al Consejo de Paz

Javier Milei y Donald Trump en la firma de constitución del Consejo de Paz en Davos, Suiza

El presidente Javier Milei decidió posponer el viaje que tenía previsto realizar esta semana a Estados Unidos, luego de ser invitado por su par estadounidense Donald Trump a participar de la reunión inaugural del Consejo de Paz, que se realizará el próximo 19 de febrero en Washington.

El cambio de agenda se produjo por la cercanía entre ambos compromisos oficiales. Milei tenía previsto asistir a la Gala de Prosperidad Hispana, que se realizará en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, pero finalmente resolvió suspender su presencia física y priorizar actividades en el país.

“El Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, indicaron fuentes oficiales. Esta semana, el oficialismo buscará avanzar en el Congreso con dos proyectos clave: la reforma laboral, que será tratada el miércoles en el Senado, y la baja de la edad de imputabilidad, que se debatirá el jueves en la Cámara de Diputados.

Quién representará a Milei en la gala de Mar-a-Lago

En reemplazo del Presidente, viajará a Estados Unidos el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará de la gala organizada en Mar-a-Lago. No obstante, Milei intervendrá en el evento de manera virtual, según confirmaron desde la Casa Rosada.

El Consejo de Paz impulsado por Trump

La reunión del 19 de febrero marcará el lanzamiento formal del Consejo de Paz, una iniciativa internacional promovida por Donald Trump que busca posicionarse como un ámbito alternativo a los organismos multilaterales tradicionales para la resolución de conflictos armados.

El encuentro se llevará a cabo en el Instituto Estadounidense de la Paz, en Washington, y contará con la presencia de jefes de Estado y líderes internacionales.

Además de la Argentina, integran el Consejo países como Paraguay, Israel, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, El Salvador, Hungría, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Pakistán y Kazajistán, entre otros.

Relación bilateral y próximos compromisos

La invitación de Trump a Milei se suma a la reciente firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, presentada por el Gobierno como un paso clave para consolidar una relación estratégica entre ambos países.

Si bien desde el Ejecutivo confirmaron la participación de Milei en el encuentro de Washington, aún no se dieron detalles sobre su agenda oficial en ese viaje. Otro compromiso previsto en Estados Unidos es la Argentina Week, una cumbre de empresarios e inversores que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Nueva York.