Trump anunció un acuerdo preliminar con la OTAN por Groenlandia y el Ártico

El presidente de Estados Unidos afirmó que alcanzó un entendimiento inicial con la OTAN para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica, lo que derivó en la suspensión de aranceles que iban a aplicarse a aliados europeos desde febrero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que alcanzó un acuerdo preliminar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para avanzar en negociaciones sobre el futuro de Groenlandia y la región del Ártico, un anuncio que incluyó la suspensión de aranceles que Washington preveía aplicar a países aliados a partir del 1 de febrero.
Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario republicano afirmó que el entendimiento fue alcanzado junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos y para todos los países de la OTAN”, sostuvo.
Trump explicó que, como resultado de este marco de negociación, decidió suspender la aplicación de los aranceles que estaban previstos para entrar en vigencia a comienzos de febrero y que hubieran afectado a socios europeos. Según indicó, la medida busca generar un clima favorable para el diálogo y evitar un nuevo foco de tensión comercial, publicó Infobaecon información de EFE y AFP.
En su discurso, el presidente estadounidense descartó por primera vez el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia, aunque insistió en la necesidad de abrir “negociaciones inmediatas” sobre su futuro. “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, declaró.
Trump justificó el interés estratégico en la isla -territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca- al señalar que se trata de un punto clave para la seguridad internacional. Definió a Groenlandia como “un bloque de hielo frío y mal ubicado” que, a su entender, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”.
Además, confirmó que Estados Unidos mantiene conversaciones adicionales vinculadas al sistema de defensa antimisiles conocido como “Cúpula Dorada”, en relación con la región ártica, aunque evitó brindar precisiones sobre el contenido de esas negociaciones. Indicó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estarán al frente de las futuras tratativas.
El anuncio fue bien recibido por los mercados financieros, que reaccionaron con subas tras el discurso de Trump y la difusión del mensaje en su red social Truth Social. Sin embargo, desde Europa las respuestas fueron más cautas. Dinamarca reiteró su rechazo a cualquier posibilidad de negociar la venta de Groenlandia, mientras que el Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos como respuesta a las amenazas arancelarias previas.
Por su parte, Mark Rutte reconoció en Davos que trabaja para reducir la tensión entre la OTAN y Estados Unidos en torno a Groenlandia y el Ártico, y remarcó la importancia de sostener la cooperación transatlántica en materia de seguridad. La Unión Europea insistió en que cualquier negociación debe respetar la soberanía danesa y los principios del derecho internacional.
El anuncio se dio en un contexto de creciente interés global por el Ártico, una región donde el deshielo abrió nuevas rutas comerciales y potenció la competencia por recursos naturales. Washington considera que una presencia sólida en Groenlandia es clave para contrarrestar la influencia de Rusia y China.
Trump concluyó su intervención asegurando que se brindarán más detalles a medida que avancen las negociaciones y agradeció la atención internacional puesta sobre el tema.