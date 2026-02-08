Cúneo Libarona cuestionó la figura del femicidio, defendió la baja de imputabilidad y confirmó que seguirá como ministro

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que continuará al frente de la cartera judicial, cuestionó la constitucionalidad de la figura penal del femicidio y defendió la baja de la edad de imputabilidad, en una serie de definiciones que reactivaron el debate jurídico y político.

El funcionario aseguró que su permanencia en el cargo responde a un pedido directo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según explicó, ambos le solicitaron que no renunciara y que siguiera al frente del Ministerio para “liderar la batalla judicial” impulsada por el Gobierno.

En declaraciones radiales, Cúneo Libarona negó versiones sobre una posible salida en los próximos meses y afirmó que su decisión de continuar está vinculada a “dejar un legado” en materia de orden jurídico.

También descartó internas dentro del gabinete y remarcó que cuenta con el respaldo permanente del Presidente.

Críticas a la figura del femicidio

Uno de los puntos más controvertidos de sus declaraciones fue el cuestionamiento a la figura del femicidio, incorporada al Código Penal en 2012. El ministro consideró que la redacción vigente es “imprecisa” y planteó que presenta problemas de constitucionalidad al estar enfocada exclusivamente en la condición de mujer de la víctima.

En ese marco, propuso reformular el delito bajo un concepto más amplio que contemple tanto “hombricidio como femicidio”, con penas equivalentes cuando el crimen se comete en un contexto de desprecio por el sexo, abuso de poder, sometimiento o control.

“El sexo o la orientación sexual no pueden generar privilegios ni impunidad. Todos somos iguales ante la ley”, sostuvo. Además, aclaró que una eventual modificación no implicaría la liberación de condenados, sino una redefinición legal del tipo penal.

Defensa de la baja de la edad de imputabilidad

Cúneo Libarona también respaldó la iniciativa oficial para reducir la edad de imputabilidad penal, prevista para ser debatida en 2026. Argumentó que los adolescentes de 14 años tienen hoy plena conciencia de sus actos y capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

“El sistema actual no da respuestas a las víctimas”, afirmó, y señaló que resulta inadmisible que personas que cometen delitos graves queden en libertad inmediata por su edad. De todos modos, aclaró que la propuesta no tiene un enfoque exclusivamente punitivo y reconoció fallas previas del Estado en materia educativa y social.

Sin cambios en la ley de aborto

Por último, el ministro descartó modificaciones en la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo. Aseguró que el aborto “ya es ley” y que no existe intención del Gobierno de avanzar en una reforma sobre ese tema.

Con estas definiciones, Cúneo Libarona no solo confirmó su continuidad en el gabinete nacional, sino que delineó una agenda de reformas penales que promete generar fuertes debates en el Congreso y en la sociedad durante los próximos meses.