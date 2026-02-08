Vouchers educativos 2026: cómo consultar si seguís cobrando en febrero

Con el comienzo del ciclo lectivo, muchas familias se preguntan sobre la continuidad de los Vouchers educativos 2026. El programa, destinado a acompañar a hogares con hijos en escuelas privadas, permite cubrir parte de la cuota mensual de quienes asisten a instituciones con al menos un 75% de aporte estatal. Ante la falta de confirmación oficial sobre su continuidad, surge la necesidad de verificar si el beneficio se mantiene vigente.

Quienes hayan cobrado el voucher en años anteriores pueden consultar su situación de manera digital a través de los canales oficiales. Esto permite conocer el estado de la solicitud y revisar el historial de pagos, asegurando que no haya inconvenientes con la acreditación. El procedimiento es sencillo y está pensado para brindar transparencia a los beneficiarios.

Foto: Archivo Elonce.

Para realizar la verificación, es necesario ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos usando el usuario de Mi Argentina. Allí se accede al perfil del adulto responsable y se revisan los menores a cargo, pudiendo constatar si la solicitud figura como aprobada, en evaluación o finalizada. También se puede verificar el historial de acreditaciones y confirmar que el CBU declarado siga vigente, garantizando que los pagos lleguen sin problemas.

Cómo funciona el Voucher Educativo y quiénes pueden acceder

El Voucher Educativo fue un programa que buscó acompañar a las familias en el pago de la educación privada, alcanzando a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. El beneficio se otorgaba mediante inscripción online, y el monto variaba según el nivel educativo y el porcentaje de subvención del colegio, llegando a cubrir hasta el 50% de la cuota mensual, con topes establecidos.

Durante su vigencia, el pago se realizaba de forma mensual mediante transferencia al CBU informado por el adulto responsable. De este modo, las familias podían planificar sus gastos educativos con mayor seguridad y previsibilidad, evitando retrasos en las cuotas y garantizando la continuidad escolar de los menores.

El programa estuvo activo durante 2024 y 2025, y aunque algunas acreditaciones registradas en enero de 2026 correspondieron a cuotas pendientes del año anterior, no existe hasta ahora una confirmación oficial sobre la continuidad automática de los Vouchers educativos 2026 para el ciclo lectivo en curso. Esto mantiene la incertidumbre entre quienes dependen del beneficio.

Cómo saber si seguís siendo beneficiario en 2026

Para quienes quieran asegurarse de seguir cobrando, el primer paso es ingresar a la plataforma oficial y revisar el estado de la solicitud. Allí se pueden encontrar detalles sobre aprobaciones, evaluaciones o solicitudes finalizadas, así como el historial de pagos realizados en años anteriores. Mantener actualizado el CBU es fundamental para garantizar que las transferencias lleguen correctamente.

Además, los beneficiarios pueden contactar a los canales oficiales del programa para resolver dudas puntuales o inconsistencias en la acreditación. Consultar de manera periódica permite evitar sorpresas y asegurar que el beneficio continúe llegando mientras se definen las condiciones para el ciclo lectivo 2026.

En este contexto, el seguimiento digital se vuelve una herramienta clave para quienes reciben asistencia estatal en la educación privada, brindando transparencia, control y tranquilidad a las familias que dependen de los Vouchers educativos 2026.