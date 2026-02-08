El Vaticano descarta un viaje del Papa León XIV a Estados Unidos durante 2026

El Vaticano negó versiones periodísticas que indicaban una posible visita del Papa León XIV a los Estados Unidos durante 2026. Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede aclararon que no existe en agenda ningún viaje del Pontífice a su país de nacimiento para este año.
El Papa León XIV no tiene previsto viajar a los Estados Unidos a lo largo de 2026, según confirmó oficialmente la Oficina de Prensa del Vaticano, que salió al cruce de versiones difundidas en distintos medios, especialmente de origen italiano, que especulaban con una visita del Pontífice al país norteamericano.
La aclaración se produjo luego de que trascendieran informaciones que vinculaban una eventual visita papal con una posible participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra cada septiembre en la ciudad de Nueva York, escenario que ya fue utilizado por otros pontífices en el pasado.
Desde la Santa Sede señalaron que dichas versiones carecen de sustento y que, por el momento, no existe ningún viaje programado del Papa a los Estados Unidos, descartando así una de las principales hipótesis que circulaban en el ámbito diplomático y eclesiástico.
Especulaciones desmentidas por la Santa Sede
Otra de las versiones que había cobrado fuerza relacionaba un eventual viaje del Papa León XIV con la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio. Sin embargo, esta posibilidad también fue desestimada por fuentes oficiales del Vaticano.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede fue categórica al señalar que no hay actos previstos ni desplazamientos papales vinculados a esa efeméride, más allá de la relevancia histórica que tiene para el país norteamericano.
Las aclaraciones buscaron poner fin a una serie de interpretaciones periodísticas que daban por hecho un regreso del Pontífice a su país de origen, algo que finalmente no ocurrirá durante el presente año.
Una invitación vigente pero sin fecha
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Papa León XIV cuenta con una invitación formal para visitar los Estados Unidos, realizada por el vicepresidente JD Vance, dirigente perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Romana.
La invitación fue confirmada públicamente el 19 de mayo del año pasado por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien indicó que la carta fue entregada personalmente por Vance durante un encuentro con el Pontífice, del que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, según detalló Noticias Argentinas.
No obstante, desde el Vaticano aclararon que la existencia de una invitación no implica necesariamente la concreción de un viaje, y que cualquier visita internacional debe evaluarse en función del contexto político, diplomático y pastoral.