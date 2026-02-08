Paritaria UOCRA: cuánto gana un albañil en febrero de 2026 y el salario por hora y día

El acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026

Los trabajadores de la construcción cobrarán en febrero de 2026 los sueldos actualizados tras el último acuerdo paritario firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El incremento impacta en los haberes que se liquidan y pagan durante marzo.

El acuerdo fue cerrado en enero entre la UOCRA —conducida por Gerardo Martínez—, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y contempla aumentos porcentuales acumulativos más sumas fijas no remunerativas por categoría.

Paritaria UOCRA: aumentos confirmados para enero y febrero de 2026

Según lo establecido en el convenio salarial, los incrementos se aplican de la siguiente manera:

Enero de 2026: aumento del 2% sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025.

Febrero de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026.

Sumas fijas no remunerativas: cuánto se cobra en Zona A

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo incluye sumas fijas mensuales no remunerativas que varían según la categoría y la zona. Para Zona A, los montos correspondientes a febrero son:

Sereno y Ayudante: $96.800

Medio Oficial: $102.800

Oficial: $112.200

Oficial Especializado: $121.800

En las zonas B, C y C Austral, estos valores se incrementan de acuerdo al coeficiente regional.

Cuánto cobra un albañil en febrero de 2026: salarios por hora y mes

Con el aumento del 1,8%, las escalas salariales de febrero de 2026 quedan conformadas de la siguiente manera:

Zona A

Oficial especializado: $5.470 por hora

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno: $723.032 por mes

Zona B

Oficial especializado: $6.071 por hora

Oficial: $5.196 por hora

Medio oficial: $4.793 por hora

Ayudante: $4.468 por hora

Sereno: $805.489 por mes

Zona C

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno: $1.208.753 por mes

Zona C Austral

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno: $1.446.064 por mes

Estos valores corresponden a los salarios básicos de febrero 2026 y sirven como referencia para la liquidación de haberes.

Hasta cuándo rige el acuerdo UOCRA

El acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Además, las partes se comprometieron a volver a reunirse el 19 de febrero para analizar nuevos ajustes que se aplicarán a partir de marzo.

Cómo se dividen las zonas salariales de la UOCRA

La UOCRA establece cuatro zonas salariales según la provincia:

Zona A: CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Jujuy y La Pampa.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.