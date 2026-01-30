Suba sostenida en insumos para la construcción: el precio del cemento trepó a $7.000

REDACCIÓN ELONCE
Tras conocerse que los materiales acumularon un alza del 22,9% en 2025, desde el rubro advirtieron a que la demanda cayó y que las familias construyen por etapas. Elonce dialogó con un arquitecto sobre el impacto en el consumo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los materiales para la construcción registraron en diciembre una suba del 1,4%, y que a lo largo de 2025 acumularon un incremento del 22,9%. La evolución de los precios ya se refleja con fuerza en los comercios del rubro y en la manera en que las familias encaran obras y refacciones.
Al respecto, el arquitecto Silvano Chirnicinero explicó a Elonce que el último año “fue un año de bastantes incrementos de precios”, con una desaceleración relativa a partir de mitad de año, aunque sin frenar del todo. “Después de junio o julio, los aumentos empezaron a bajar un poco, pero continuaron”, relató.
Uno de los productos más observados por el público es el cemento, que funciona como referencia general del mercado. “La bolsa de cemento hoy cuesta unos 7.000 pesos”, detalló el profesional. Según recordó, el nuevo formato de 25 kilos valía, a mitad de año, 5.400 pesos, lo que implica una suba significativa en pocos meses.
Precios en dólares y demanda en baja
Chirnicinero señaló que los costos de la construcción suelen medirse tanto en pesos como en dólares, lo que vuelve más compleja la comparación. “Los precios se han ido actualizando siempre en algún punto por arriba de la inflación”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que no espera saltos bruscos en el corto plazo "porque está un poco planchado por la demanda, especialmente en verano, que es una de las épocas más flojas para la construcción”, explicó, y estimó que los movimientos más fuertes de precios podrían darse a partir de marzo o abril.
La baja en la actividad ya se siente en los comercios minoristas. “La demanda bajó, se sintió bastante. Y cambió la forma de consumir: antes se hacían presupuestos grandes, ahora se compra de a poco, fraccionado, se acopia y se construye por etapas”, describió.
También advirtió que se redujo la inversión en terminaciones y muebles: “Se busca más precio que calidad”.
Menos financiación y compras más medidas
En cuanto a los métodos de pago, el arquitecto explicó que hoy casi no existen planes largos. “Las financiaciones de 12 o 24 cuotas casi no existen, son muy puntuales. En nuestro rubro se trabaja entre tres y seis cuotas”, indicó, y remarcó que el volumen de compra en construcción es mayor al de otros sectores.
Finalmente, dejó una recomendación para quienes planean construir o refaccionar: “Planificar, saber qué se va a hacer, cuándo y cómo. Construir no es algo de un día para otro, lleva meses. Hay que pensarlo también financieramente”.