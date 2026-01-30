Se confió de un vendedor en Brasil y le cobraron casi 6 millones de pesos por un choclo

Una argentina que pasa sus vacaciones en Copacabana fue víctima de una estafa al comprar un choclo en la playa. Cómo ocurrió el engaño.
Una turista argentina sufrió una estafa digital mientras veraneaba en Brasil. El incidente ocurrió en la playa de Copacabana, donde la mujer decidió comprar un choclo.
El precio pactado originalmente era de 20 reales, pero debido a una maniobra delictiva, terminó transfiriendo 20.000 reales, una cifra que representa la mayor parte de su presupuesto vacacional.
Al tipo de cambio oficial y actual, la cifra equivale a $5.563.269.84.
Según explicó la joven damnificada, el estafador aprovechó la barrera lingüística para concretar el robo.
Ante la dificultad de la mujer para comprender el portugués, el vendedor se ofreció a colaborar con la transacción electrónica. ”Él me ayuda, me dice ‘Dame, ayudo’. Pone el número, el monto y me dice ‘Ahí está, listo’”, relató la víctima.
En ese breve instante, el sujeto ingresó en el celular de la turista una cifra mil veces superior a la acordada.
La rapidez del proceso y el desconocimiento del sistema de pagos local impidieron que la mujer notara la diferencia en el acto.
Fue recién horas más tarde, al revisar su aplicación bancaria, cuando descubrió con horror que su cuenta estaba vacía.
A pesar de haber realizado la denuncia ante la policía local en Brasil, las autoridades informaron a la damnificada que este tipo de delitos son extremadamente difíciles de rastrear por la inmediatez de las transferencias digitales.
Hasta el momento, el vendedor no fue identificado y el dinero no pudo ser recuperado.