Policiales

Hallaron en Concordia un auto que había sido robado el lunes en Buenos Aires

Se trataba de un Volkswagen Bora de color bordó, el cual tenía pedido de secuestro vigente desde el lunes por haber sido sustraído en la Provincia de Buenos Aires; lo encontraron cubierto con frazadas en el fondo de la vivienda de Concordia.

30 de Enero de 2026
Auto robado hallado en Concordia
Auto robado hallado en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Un automóvil cubierto con frazadas en el fondo de la vivienda demandó la intervención policial de comisaría séptima de Concordia en un domicilio ubicado en la zona noroeste de la ciudad.

 

Al entrevistarse con el propietario del domicilio, éste accedió voluntariamente a la peritación del automóvil: se trataba de un Volkswagen Bora de color bordó, el cual tenía pedido de secuestro vigente desde el lunes por haber sido sustraído en la Provincia de Buenos Aires.

 

Ante la novedad, el dueño de la vivienda expresó que un tercer sujeto se lo había dejado para que se lo guarde.

 

Las tareas de investigación continúan para esclarecer los hechos y las personas involucradas.

 

Temas:

Concordia provincia de Buenos Aires robo de auto
