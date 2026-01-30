Lo encontraron caminando y descubrieron que tenía pedido de captura por robo

Un hombre de 32 años fue detenido en la noche de este jueves en la ciudad de Concepción del Uruguay, en el marco de un operativo de control preventivo llevado adelante por personal de la comisaría segunda, tras confirmarse que sobre el mismo pesaba un pedido de detención por una causa de robo.

El procedimiento se concretó a las 23:38 horas, en la intersección de calles Posadas y Daniel Elías, cuando efectivos policiales realizaban una recorrida jurisdiccional y procedieron a identificar a un sujeto que se desplazaba de manera peatonal.

Al cotejar sus datos en el sistema, se constató que existía un mandamiento de captura vigente, emitido el 27 de enero por el Juzgado de Garantías de La Histórica, en relación con una causa iniciada por un robo perpetrado días atrás.

Investigación en curso

La orden judicial se originó tras un hecho ocurrido el 26 de enero en un vivero ubicado sobre calle 9 de Julio, donde se produjo un robo. A partir de tareas investigativas y del relevamiento de pruebas, los investigadores lograron señalar al ahora detenido como presunto autor del ilícito, lo que derivó en la solicitud de su aprehensión.

Tras la detención, se dio intervención al Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Juan Pablo Gile, quien dispuso que el hombre sea formalmente notificado de la causa en su contra.

Detenido en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

Previo a su alojamiento, el sujeto fue trasladado al Hospital Urquiza para el examen médico de rigor. Luego, quedó alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

