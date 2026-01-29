Allanamientos en barrio Francisco Ramírez: secuestraron 65 dosis de cocaína listas para la venta

Durante la mañana de este jueves, personal de la Policía de Entre Ríos llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Francisco Ramírez de Paraná, en el marco de una investigación originada tras episodios de violencia registrados el fin de semana. Los operativos permitieron secuestrar droga fraccionada para la venta, teléfonos celulares y avanzar en la identificación de personas vinculadas a la causa.

Según informaron fuentes policiales, las medidas fueron ordenadas por la Justicia luego de un conflicto entre dos familias que incluyó el uso de armas de fuego, lo que motivó la intervención de distintas áreas operativas y de investigación.

El origen de la causa

El subdirector de Investigaciones e Inteligencia Criminal, comisario inspector Claudio Martínez, explicó a Elonce que los allanamientos surgieron a partir de los hechos ocurridos los días 24 y 25.

Allanamientos en el barrio Francisco Ramírez.

“Estos procedimientos surgen a raíz de un conflicto entre dos familias que tuvieron una escalada de violencia y finalizaron con abusos de arma de ambas partes”, señaló.

Tras esos episodios, intervino personal de comisaría 17, Policía Científica y la División Homicidios, que realizó relevamientos balísticos, entrevistas y recopilación de pruebas. Con esa información, se solicitaron cinco órdenes de registro domiciliario.

Droga lista para comercializar

Durante los operativos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y material estupefaciente. La División Drogas Peligrosas realizó pruebas de campo que confirmaron la presencia de cocaína.

Subdirector de Investigaciones e Inteligencia Criminal, comisario inspector Claudio Martínez. Foto: Elonce.

Martínez precisó que se incautaron “un total de 65 dosis de cocaína” y remarcó que “ya estaban dispuestas para el narcomenudeo, es decir, para la venta al consumidor”.

El funcionario destacó que la droga fue retirada de circulación y puesta a disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigación, que continuará con las actuaciones judiciales.

Personas identificadas

Además del secuestro de elementos, uno de los objetivos de los allanamientos fue identificar a los involucrados en los disturbios previos. “Se dispuso la correcta identificación de las personas que estuvieron relacionadas con este conflicto”, indicó el comisario.

Sobre los sospechosos, agregó que “son personas conocidas en el ámbito policial”, aunque aclaró que se deberá confirmar formalmente si registran antecedentes judiciales.