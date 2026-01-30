Detuvieron a inquilina que discutió y ocasionó daños a propietario de un inmueble

Dos personas fueron detenidas en distintos operativos realizados por la Jefatura Departamental Uruguay en Concepción del Uruguay y Basavilbaso, tras protagonizar hechos de desorden y conductas violentas que motivaron la intervención policial.

El primer episodio se registró el jueves cerca de las 19:50 en una vivienda de calle Ingeniero Henry, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar ante el aviso de una fuerte discusión entre el propietario de un inmueble y una joven inquilina.

Según se informó, el dueño solicitó el retiro de la mujer, de 25 años, por el vencimiento del plazo de pago. Ante la negativa a abandonar la habitación, la joven sufrió una crisis nerviosa, comenzó a arrojar objetos al suelo y, en medio de su alteración, rompió el vidrio de una ventana, provocándose un corte en la mano izquierda.

Tras ser aprehendida por infracción a los artículos 42° y 43° (desorden y escándalo) de la Ley 3815, fue trasladada al hospital para recibir curaciones. Allí, y posteriormente en el móvil policial, continuó con conductas de autolesión, situación que fue constatada por la médica policial. Por disposición del fiscal Juan Pablo Gile, y ante los daños materiales ocasionados, la joven quedó alojada en la Comisaría de Minoridad.

Otro hecho en Basavilbaso

El segundo procedimiento ocurrió en la madrugada del viernes, a las 05:07, en la localidad de Basavilbaso. Efectivos policiales de la comisaría interceptaron en calle Manzur, entre Alem y 3 de Febrero, a un hombre de 29 años que se encontraba en evidente estado de ebriedad y alteración.

Al advertir la presencia policial, el sujeto comenzó a gritar e insultar a los uniformados y se negó a acatar las órdenes impartidas. Debido a la persistencia de su actitud agresiva, fue aprehendido bajo la misma figura contravencional, también en el marco de la Ley 3815.

El hombre fue trasladado a Concepción del Uruguay, donde quedó alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, a disposición de la Justicia.

Ambos casos quedaron bajo intervención judicial y continúan las actuaciones correspondientes.

