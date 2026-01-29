 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Precios de los alimentos en enero: cuáles subieron, cuáles bajaron y cuáles se mantuvieron estables

El precio de los alimentos subió en enero: carne, pollo y verduras aumentaron mientras que solo el huevo registró baja, según comentó a Elonce un comerciante de Paraná.

29 de Enero de 2026
Un comerciante local detalló precios y alternativas de consumo.
Un comerciante local detalló precios y alternativas de consumo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El precio de los alimentos subió en enero: carne, pollo y verduras aumentaron mientras que solo el huevo registró baja, según comentó a Elonce un comerciante de Paraná.

Los precios de los alimentos se incrementó en el primer mes del año, afectando principalmente la carne vacuna, el pollo y las verduras, mientras que algunos productos se mantuvieron estables, según señaló Mario Sarli, comerciante paranaense con más de 40 años de experiencia.

Mario detalló que la situación actual es particular, porque incluso productos que normalmente bajan después de las fiestas, esta vez subieron. “El pollo aumentó bastante más del 10%. La carne un 3% más o menos y la papa que aumentó el 100%”, detalló. Entre los productos estacionales, el tomate y la manzana también reflejaron aumentos debido a que la cosecha recién se realiza en febrero.

El precio de los alimentos se incrementó en el primer mes del año

En cambio, algunas bebidas se mantuvieron estables y “lo único que ha bajado es el precio del huevo, un 10% por lo menos”.

Cambios en la elección de los consumidores

El incremento del precio de los alimentos también impactó en las decisiones de los consumidores. Según Mario, la gente busca alternativas más económicas y prácticas: “Se lleva todo lo que pueda hacer rápido. Costeletas, bifes, milanesas, hamburguesas o el asado para el fin de semana. Pero después tenés cortes de menor costo que, por lo menos en esta zona, se venden muy poco, como aguja, falda, puchero”.

El pago en efectivo o transferencia se convirtió en la opción preferida por los clientes, evitando los costos extra de pagos con tarjeta. “Son las dos modalidades. En esos casos estoy un 10% abajo del costo bancario. Son una opción para abaratar un poquito”, dijo Mario.

En cuanto a las bebidas, que suelen registrar incrementos frecuentes, el comerciante señaló que en enero “se mantuvieron”. “Las bebidas siempre suben más o menos a principios de diciembre, y este año subieron un poquito más; pero, por ejemplo, las gaseosas de primera marca normalmente subían un 3% cada mes, y en enero no lo hicieron”, concluyó.

Temas:

precio de los alimentos carnes Verduras Pollo bebidas
