El INDEC difundirá el dato oficial de la inflación este martes, bajo la actual fórmula de medición

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero. Se trata de uno de los indicadores económicos más seguidos tanto por el mercado financiero como por el ámbito político, en un contexto marcado por la incertidumbre y la tensión institucional dentro del organismo estadístico.

La publicación del dato llega en medio de la controversia por la postergación de la nueva metodología de medición de la inflación y la reciente salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC. Ambos factores incrementaron la atención sobre el indicador, que será analizado con lupa por economistas, inversores y funcionarios.

El IPC de enero se conocerá bajo la metodología vigente, luego de que se decidiera aplazar la implementación del nuevo esquema de cálculo, una decisión que generó debate entre especialistas y cuestionamientos desde distintos sectores.

Qué anticipan las mediciones privadas

De acuerdo con los principales relevamientos privados, la inflación de enero habría mostrado una leve desaceleración respecto del 2,8% registrado en diciembre. Sin embargo, las estimaciones coinciden en que el índice no habría logrado perforar el piso del 2% mensual.

De confirmarse estas previsiones, se cortaría la racha de subas mensuales crecientes que se registra desde junio de 2025, con una aceleración más marcada a partir de septiembre, cuando el IPC volvió a ubicarse por encima del 2%. Aun así, el alivio sería limitado y no implicaría un cambio de tendencia sostenido.

Inflación de arrastre y señales de fondo

El dato oficial se conocerá, finalmente, con la “vieja” fórmula de cálculo, dado que la actualización metodológica fue postergada sin una nueva fecha confirmada. Pese a ello, los especialistas sostienen que el índice continuará reflejando una inflación de arrastre elevada.