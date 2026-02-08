Valle María: la policía halló desorientada a una mujer de 80 años que había desaparecido tras el incendio de su vivienda

El operativo se desplegó en la zona urbana y en el ejido de Valle María

Una mujer de 80 años fue hallada por la policía en la tarde de este domingo en un descampado en Valle María, luego de que su vivienda, ubicada en calle Los Rosales y Héctor Rohr, se incendiara. Según informaron fuentes oficiales, tras el incidente -que demandó la intervención de personal policial y de bomberos-, la mujer se ausentó de su hogar con destino incierto.

A raíz de un aviso de los familiares de la mujer, personal de la Jefatura de Policía de Diamante inició un operativo de búsqueda en el que se desplegaron agentes de la División Operaciones, Comisaría de Valle María y dependencias cercanas en forma terrestre.

Jefatura Departamental Diamante

El procedimiento se dividió en el sector urbano y en el ejido, demandó la incorporación del can policial “Rubí”, de la Sección Canes de Diamante y el relevamiento de cámaras de seguridad, acción que permitió reconstruir el posible trayecto realizado. Asimismo, se utilizaron drones para tener una visión panorámica de las zonas rastrilladas.

Gracias al rastreo con el can, el personal llegó hasta una extensión de terreno descampado con frondosa vegetación, donde halló a la mujer de 80 años, visiblemente conmocionada y deshidratada, pero sin lesiones.

Rápidamente arribaron los servicios de emergencia sanitarios y trasladaron a la adulta mayor hacia el centro asistencial y posteriormente al Hospital San José de Diamante para su atención psico-física y rehabilitación.

La mujer habría originado el incendio de su vivienda

En la mañana de este domingo, personal policial de la Comisaría de Valle María fue alertado sobre un incendio en el interior de una vivienda, ubicada en calle Los Rosales y Héctor Rohr.

Al arribo de los uniformados, el fuego estaba generalizado tanto en el inmueble como en la mampostería de la propiedad. Rápidamente llegaron Bomberos Voluntarios del cuartel local, quienes extinguieron las llamas.

Jefatura Departamental Diamante

Según fuentes extraoficiales, el incendio habría sido originado por la acción de la habitante de la vivienda, de 80 años. Hubo que lamentar daños materiales, no así humanos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención pericial por la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes deberán determinar fehacientemente las causas y elementos utilizados en el siniestro.