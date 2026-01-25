 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Llamativo fenómeno natural en balneario entrerriano

Video: un "diablo de viento" sorprendió en la playa de Valle María

Un "diablo de viento" se registró este domingo en la playa de Valle María, donde un remolino de aire levantó arena y sombrillas durante algunos segundos. El fenómeno se disipó rápidamente y no se reportaron personas lesionadas.

25 de Enero de 2026
"Diablo de viento"
"Diablo de viento" Foto: captura de video Reporte 1007

Un llamativo fenómeno natural se registró este domingo en la playa de Valle María, donde un "diablo de viento" sorprendió a las personas que se encontraban disfrutando de la jornada al aire libre. El episodio ocurrió sin la presencia de tormentas ni nubosidad y generó momentos de sorpresa entre los presentes.

 

Según el video al que accedió Reporte 100.7, el remolino de aire se formó de manera repentina y levantó arena del suelo, además de elevar varias sombrillas que se encontraban instaladas en la playa. El fenómeno tuvo una duración aproximada de 40 segundos y luego se disipó por completo.

Tras el episodio, las sombrillas que habían sido levantados por el viento cayeron nuevamente al suelo. De acuerdo a la información relevada, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración como consecuencia del hecho.

 

Qué es un "diablo de viento"

 

Este tipo de fenómenos, conocidos también como tolvaneras o "diablos de polvo", suelen producirse durante los meses de verano. A diferencia de los tornados, su mecanismo de formación y sus efectos son distintos, aunque con frecuencia suelen ser confundidos.

 

Los diablos de viento aparecen generalmente en días calurosos y soleados, sobre terrenos secos y polvorientos. Se originan por el intenso calentamiento del suelo, que genera corrientes de aire ascendentes capaces de formar un remolino visible.

 

Características del fenómeno

 

De acuerdo a especialistas en meteorología, si las condiciones son favorables, el aire caliente comienza a ascender rápidamente y puede iniciar un movimiento de rotación. Esta columna de aire se extiende de forma vertical y se intensifica por el principio de conservación del momento angular.

 

Si bien la mayoría de estos remolinos son pequeños y efímeros, algunos pueden alcanzar alturas superiores al kilómetro y generar ráfagas de viento intensas. Sin embargo, suelen disiparse en pocos instantes cuando incorporan aire más fresco o atraviesan superficies húmedas.

 

El fenómeno registrado en la playa de Valle María respondió a estas características y se extinguió rápidamente, sin mayores consecuencias.

Temas:

Valle María diablo de viento tolvanera fenómeno natural playa
