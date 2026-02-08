Independiente logró su primera victoria del Torneo Apertura ante Platense

Independiente venció 1-0 a Platense en Vicente López y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura, en un encuentro marcado por la intensidad y las opciones de gol de ambos equipos.
Independiente se impuso 1-0 frente a Platense en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura, logrando así su primera victoria del campeonato. El gol decisivo llegó a los 64 minutos tras una acción de Santiago Montiel, confirmada por el VAR luego de una revisión de posición adelantada.
Desde el inicio, el encuentro mostró ritmo intenso y llegadas de ambos lados. Juan Gauto se destacó para Platense, mientras que Ignacio Malcorra intentó conducir el juego del Rojo, que poco a poco comenzó a mostrar mayor presencia ofensiva gracias a Santiago Montiel y Gabriel Ávalos.
La primera ocasión clara llegó recién al minuto 39, cuando Maximiliano Amarfil disparó de media distancia, pero la pelota se fue por encima del travesaño. El primer tiempo finalizó sin goles, aunque con alternativas en ambas áreas y un juego parejo.
Montiel define y el VAR confirma el gol
En el complemento, Platense buscó el empate y tuvo su oportunidad más clara con un centro de Gauto que Juan Fedorco desvió, impactando la pelota en el travesaño. Sin embargo, a los 64 minutos, Ávalos ganó de arriba en un lateral, peinó para Montiel y el delantero punteó para marcar el gol decisivo.
Inicialmente anulado por posición adelantada, el VAR determinó que Montiel estaba habilitado por Eugenio Raggio, confirmando así el tanto que abrió el marcador. Con el gol, Independiente pudo administrar mejor la pelota y aprovechar los espacios que dejó Platense al salir a buscar la igualdad.
El equipo de Avellaneda tuvo oportunidades para aumentar la ventaja, incluyendo un pase de Montiel a Lautaro Millán que el arquero Matías Borgogno logró desviar, y un remate final de Luciano Cabral que se fue desviado.
Impacto en la tabla y próximos partidos
Con esta victoria, Independiente alcanzó los 6 puntos, ubicándose séptimo en la tabla de la Zona A. Platense, por su parte, se mantiene con 7 unidades, mientras que Defensa y Justicia lidera la zona con 8 puntos.
En la próxima fecha, Independiente recibirá a Lanús este viernes desde las 20:00, buscando continuar con el buen momento tras su primer triunfo. Por su parte, Platense visitará a Boca Juniors el domingo a las 19:30, en busca de recuperar terreno en la tabla, publicó Infobae.
En simultáneo, otros partidos de la jornada incluyeron la victoria de Sarmiento por 2-1 ante Atlético Tucumán en Junín, que lo coloca sexto en la Zona B con 6 puntos, mientras que Atlético Tucumán se mantiene penúltimo con 2 unidades. Tigre lidera la zona con 10 puntos.