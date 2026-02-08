Herido de bala en Concepción del Uruguay: violento episodio terminó con un hombre hospitalizado

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Concepción del Uruguay este domingo, cuando un hombre herido de bala debió ser asistido de urgencia y trasladado al Hospital Urquiza, tras un episodio ocurrido en inmediaciones de avenida Frondizi, cerca del sector conocido como Volquetes El Gringo.

El incidente se registró durante la tarde y fue advertido inicialmente por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. La situación generó momentos de tensión y preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

A los pocos minutos, personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos arribó al sector para resguardar la escena, ordenar el tránsito y comenzar con las primeras actuaciones investigativas, a fin de esclarecer lo sucedido.

Intervención policial y traslado al Hospital Urquiza

De manera simultánea, una ambulancia del servicio de emergencias Vida fue convocada al lugar del hecho. El personal sanitario asistió a la víctima, que presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, y dispuso su inmediato traslado al nosocomio local.

El hombre fue ingresado al Hospital Justo José de Urquiza para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de la lesión, aunque se confirmó que fue atendido por el equipo médico de guardia, indicó 03442.

Fuentes policiales indicaron que el área permaneció parcialmente restringida durante varios minutos, mientras se realizaban las primeras pericias y se recababan testimonios entre los vecinos que presenciaron o escucharon lo ocurrido.